Fanny Ghassani Bongkar Masalah Dapur Rumah Tangga, LDR 7 Tahun hingga Pusing Jelang Lebaran

ERA.id - Aktris Fanny Ghassani mengungkap fakta tentang rumah tangganya dengan sang suami, Erwan Agustian Priyambudi. Fanny mengaku selama ini menjalani hubungan jarak jauh dengan suami selama tujuh tahun.

Hubungan jarak jauh ini dilakukan Fanny dan Erwan sejak tahun pertama pernikahan mereka berlangsung. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran Fanny harus menjalani kegiatannya di Jakarta, sedangkan suami tinggal di Bali.

"Sebenarnya 7 tahun. Dari awal tahun pernikahan kedua. Nah suamiku sebenarnya sekarang juga masih di Bali. Kita juga tinggal masih Jakarta-Bali," ujar Fanny Ghassani saat ditemui di Cipete, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Meski terpisah dengan jarak, pemain film Kupeluk Kamu Selamanya ini merasa senang lantaran Ramadan tahun ini tidak tinggal berjauhan. Erwan memilih untuk menetap di Jakarta lantaran Fanny harus mengambil berbagai kegiatan selama Ramadan.

"Tahun ini aku nerima tawaran-tawaran kayak sahur, buka puasa, biasanya aku nggak nerima tawaran itu gitu. Makanya suamiku lebih banyak di Jakarta karena aku nggak punya banyak waktu untuk pergi ke Bali," ungkapnya.

Selain mengalami hubungan jarak jauh dengan suami, Fanny juga dihadapkan dengan banyaknya pilihan untuk merayakan Idulfitri. Rasa bimbang ini diakuinya terjadi setiap tahun karena ia dan suami harus bersikap adil dengan orang tua.

"Kayaknya lebaran di Surabaya deh. Lebaran di mertua aku kayaknya. Karena itu rumah kita di Bali, di Jakarta di tempat mamaku, apa di mertua di Surabaya? Rasanya pengen aku kumpulin di satu tempat. Bingung banget," akunya.

"Bingung, setiap lebaran selalu bingung, "nih kita ke mana dulu ya Yang ya, kamu ke mana dulu begini-begini". Itu diskusi menjelang lebaran selalu kayak gitu," sambungnya.

Lebih lanjut, Fanny Ghassani menantikan momen untuk berkumpul bersama keluarga di hari kemenangan nanti. Terlebih momen berkumpul bersama keluarga ini jarang sekali terjadi sehingga akan sangat berkesan baginya.

"Jadinya aku ngerasa momen lebaran tuh adalah momen yang semua orang tuh libur gitu. Jadi mau nggak mau semua orang tuh kumpul. Kita bisa update cerita, sibuk apa ngapain, terus atau mungkin ada planning mau liburan tahun depan atau ya kayak gitu-gitulah. Menurutku momen kumpul sama keluarga tuh yang jarang banget bisa didapat kecuali lebaran," pungkasnya.