Rachel Vennya Bongkar Aib Eks Suami, Tuduh Okin Tidak Beri Nafkah Anak: Ambil Tuh Rumah!

ERA.id - Selebgram Rachel Vennya membongkar aib mantan suaminya sendiri, Niko Al Hakim alias Okin. Rachel menuding Okin tidak memberi nafkah anak-anak hingga berusaha menjual rumah secara sepihak.

Kemarahan ini disampaikan oleh Rachel Vennya lewat saluran di Instagram miliknya, Kamis (2/4/2026). Pada saluran itu, Rachel mengungkap Okin menawarkan untuk memberikan rumah kepada Rachel pasca bercerai agar tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya.

“Di awal pernjanjian, aku kasih rumah yang dia bilang #rumahuntukbiru, dia cuma punya kewajiban nafkah dan kasih uang mut’ah. Tapi ternyata nggak dikasih. Win win solution dia yang kasih itu rumah biar dia nggak nafkahin anak-anak lagi,” tulis Rachel Vennya, dikutip ERA, Kamis (2/4/2026).

Namun setelah kesepakatan itu dilakukan, Rachel justru dikejutkan dengan kondisi rumah yang sudah tidak layak dihuni. Ia pun memutuskan untuk melakukan berbagai perbaikan agar rumah tersebut bisa dihuni oleh adik-adiknya.

Sayangnya kesepakatan dengan Okin yang dilakukan tanpa perjanjian yang sah ini membawa malapetak baginya. Okin disebut mendadak ingin menjual rumah tersebut tanpa memberi tahu Rachel.

“Karena nggak ada hitam di atas putih mau dia jual notabene adik-adik masih tinggal di sana. Tanpa ba bi bu langsung ada orang yang mau ngukur dan mau jual rumahnya yang adek-adek gue nggak tahu harus gimana,” jelasnya.

Ibu dua anak ini pun murka lantaran sikap sepihak itu dilakukan oleh Okin tanpa memikirkan kedua anaknya. Ia pun tidak menyangka Okin bisa melakukan tindakan seperti itu dan membuatnya kesulitan.

“Ambil tuh rumah. Orang yang gue fikir bakal jadi sahabat gue turn into nightmare. Dari awal nggak usah kasih aja tuh rumah, udah biasa juga beli apa-apa sendiri, tapi kayak gini kan ngerepotin orang,” tegasnya.

Di sisi lain, Rachel juga menyanyangkan tindakannya yang ceroboh lantaran tidak memiliki perjanjian harta tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak bisa mengajukan gugatan secara hukum karena tidak memiliki bukti kepemilikan rumah tersebut yang diberikan oleh Okin.

“Mau lewat hukum juga cuma atas kepercayaan. Emang g*bl*k deh gue masih aja percaya sama omongan lelaki, sekarang gue yang kerepotan sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, Rachel Vennya memilih untuk merelakan rumah yang diperuntukkan untuk anak pertamanya, Xabiru Oshe Al-Hakim untuk dijual. Ia pun menjamin akan bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya.

“Makan tuh rumah untuk Biru, gue yang bakal kerja keras buat anak-anak gue. Bener-bener sialan banget shiz,” tutupnya.

Diketahui Okin sempat memberikan kado berupa rumah kepada Rachel Vennya di tahun 2017. Rumah itu diberikan Okin sebagai hadiah lantaran telah melahirkan putra pertamanya.

Momen itu sempat dibagikan oleh mantan pasangan ini lewat sebuah video di akun YouTube Rachel Vennya. Tetapi setelah berpisah, Rachel memilih untuk keluar dan membeli rumah baru yang ditinggali bersama kedua anaknya.

Sementara itu, Okin tetap tinggal di rumah lama yang seharusnya menjadi kado untuk Rachel dan putra pertamanya. Pasca bercerai pun rumah itu sempat menuai polemik lantaran ditemukan sejumlah hewan peliharaan yang tidak terawat dengan baik.