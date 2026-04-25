Diperiksa Soal Konten Mafia Skincare, Dokter Oky Pratama: Enggak Masalah

ERA.id - Dokter kecantikan Oky Pratama menjalani proses pemeriksaan di Polda Jawa Barat terkait unggahan dokter Richard Lee mengenai mafia skincare di media sosial. Dokter Oky diperiksa sebagai saksi selama kurang lebih dua jam.

Kuasa hukum dokter Oky, Ahmad Ramzy, mengatakan proses pemeriksaan tersebut terkait dengan laporan pada Februari 2025 tentang mafia skincare. Ramzy menyebut dokter Oky ditanyai puluhan pertanyaan selama kurang lebih dua jam.

“Tadi pertanyaannya 20 sampai 30 pertanyaan. Tadi pelaksanaannya cuman 2 jam karena pertanyaan itu sudah pernah diajukan dalam penyelidikan sehingga hanya mengulang saja,” ujar Ramzy di Polda Jawa Barat, Jumat (24/4/2026).

Ramzy menjelaskan selama pemeriksaan, dokter Oky ditanyai tentang unggahan dokter Richard Lee. Pihak Oky Pratama juga memberikan sejumlah bukti yang bisa menguatkan perkara mafia skincare yang sudah bergulir sejak tahun lalu.

“Tadi itu kita melampirkan bukti-bukti, tadi itu sudah kita serahkan dalam bentuk tanda terima. Ada berupa dokumen, ada juga berupa transkrip percakapan,” jelas Ramzy.

Sementara itu, Oky Pratama yang juga hadir dalam pemeriksaan mengaku tidak mempermasalahkan pemeriksaan yang ia jalani. Oky menekankan ia hanya ingin membantu penyidik terkait masalah yang diketahui sesuai kapasitasnya.

“Ya nggak ada masalah selagi saya bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan ya saya berikan. Selagi saya tahu ya saya ceritakan, yang nggak tahu ya saya katakan nggak tahu, sebatas itu,” ujar Oky Pratama.

Terkait keterlibatannya dalam unggahan Richard Lee mengenai mafia skincare, Oky mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengunggah apapun mengenai hal itu. Saat itu, kata Oky, ia hanya diminta kolaborasi konten dengan Richard Lee tanpa mengetahui isi unggahannya.

“Jadi Richard Lee membuat postingan, setelah itu beberapa saat setelah itu ada undangan kolaborasi, setelah itu sudah sampai di situ saja tanpa saya tahu untuk apa namanya caption-nya lain-lain itu memang Richard Lee yang memposting,” jelas Oky Pratama.

Lebih lanjut, Oky Pratama mengatakan sejauh ini pemilik konten yaitu Richard Lee belum menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib,

“Saya tidak ada memposting, saya tidak me-repost. Nanti kamu bisa tanya kepada penyidik ya kan. Jadi kan saya sudah sampaikan tadi tuh bahwa ini postingan DRL, justru DRL belum diperiksa,” pungkasnya.