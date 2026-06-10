Momen Taylor Swift Nyanyikan Soundtrack Toy Story 5, Sebut Film Mahakarya

ERA.id - Taylor Swift sukses menjadi kejutan di pemutaran perdana dunia Toy Story 5 di Los Angeles, Amerika Serikat. Taylor juga turut membawakan lagu "I Know It, I Knew You" secara langsung.

Tampil dengan gaun berwarna kuning yang memukau, Taylor Swift naik ke atas panggung dan menyapa para penggemar Toy Story yang memadati Dolby Theatre pada Selasa (9/6/2026) malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Taylor mengatakan menjadi bagian dari Toy Story 5 adalah pengalaman berharga baginya.

"Ini sangat berarti bagi saya untuk menjadi bagian kecil dari semesta film-film ini. Toy Story 5 adalah favorit saya dari semua Toy Story. Saya sangat beruntung bisa menjadi bagian dari ini," ujar Taylor dikutip Variety, Rabu (10/6/2026).

Tunangan Travis Kelce itu lantas memainkan lagu "I Know It, I Know You", yang menjadi soundtrack resmi film Toy Story 5. Ia memainkan lagu itu sambil memantik piano yang ada di hadapannya.

"Film ini sangat indah. Ini sebuah mahakarya," tuturnya.

Selain menyanyikan soundtrack resmi, ia juga turut membawakan lagu "You've Got a Friend in Me" bersama Randy Newman.

Taylor Swift sebelumnya mengumumkan keterlibatannya untuk film Toy Story 5 melalui media sosial. Pada unggahan itu, Taylor menjelaskan lagu "I Knew It, I Knew You" terinspirasi dari karakter Jessie, koboi perempuan ikonik.

Film kelima dari franchise yang dicintai ini menampilkan Woody dan Buzz yang bersatu kembali untuk menyelamatkan Bonnie dari tablet pintar Lilypad barunya. Mereka bekerja sama dengan Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm, Trixie, dan pasukan Buzz Lightyear untuk menghentikan teknologi agar tidak mengambil alih kehidupan anak-anak.

Toy Story 5 akan tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni 2026.