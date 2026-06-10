Tengah Malam, Harga BBM Naik Drastis, Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter

ERA.id - Pertamina Patra Niaga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yakni Pertamax dan Pertamax Green melalui SPBU per 10 Juni 2026.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.​​​​​​​

‎Adapun harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Sementara harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

‎"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, Selasa kemarin, jelang tengah malam.

‎"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," tandasnya.

BP juga naikkan harga

Hal sama dilakukan SPBU bp. Dia menaikkan harga BBM jenis bensin, dengan BP 92 naik dari Rp12.390 per liter sejak Maret 2026, menjadi Rp16.670 per liter mulai 10 Juni.

Dikutip dari instagram resmi bp Indonesia yang diakses dari Jakarta, Rabu, penyesuaian harga hanya berlangsung untuk BBM jenis bensin.

Selain BP 92, harga BBM BP jenis BP Ultimate juga mengalami kenaikan dari Rp12.930 per liter menjadi Rp17.240 per liter.

Sementara itu, untuk BBM jenis solar, yakni BP Ultimate Diesel, stabil di level Rp25.060 per liter sejak awal Juni 2026.