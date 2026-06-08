Sempat Punya Masalah Gigi dan Gusi, Dion Wiyoko Ajarkan Anak Jaga Kesehatan

ERA.id - Aktor Dion Wiyoko mengungkap tantangan besar dalam mengajari anak menjaga kesehatan gigi dan gusi. Dion menerapkan pola disiplin kepada anak agar gigi dan gusinya tetap sehat.

Bintang film Sore: Istri dari Masa Depan ini mengakui tantangan besar ialah mengajak anaknya rajin menyikat gigi. Dion pun mengakui sempat kesulitan untuk mengajarkan anak sikat gigi yang rutin.

“Iya pasti kalau sudah untuk masalah ajaran sikat gigi itu sudah pasti gitu ya, dan mungkin ibu-ibu juga pasti paham bagaimana struggle-nya untuk menyuruh menyikat gigi kepada anak gitu,” ujar Dion saat ditemui di Kawasan Grogol, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Dion dan istri juga menyadari kesalahannya di masa lalu yang sempat lalai dalam merawat kesehatan gigi dan gusi. Hal ini pun membawa dampak buruk bagi Kesehatan gigi dan gusinya yang kerap kali sakit.

Belajar dari kesalahan itu, Dion pun memilih untuk mengajarkan anak lebih disiplin dalam merawat kesehatan gigi dan gusi. Dengan penekanan disiplin kepada anak, ia pun memberikan contoh yang baik untuk anaknya.

“Yang penting juga kita sebagai orang tua bisa memberi contoh yang baik. Dengan memberi contoh yang baik pasti anak juga menirukan gitu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dion Wiyoko enggan buah hatinya merasakan apa yang ia rasakan akibat lalai merawat gigi dan gusi. Ia pun memilih produk yang tepat dan sesuai dengan usia anak untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi.

“Rasanya ini yang memang tidak boleh dilakukan lagi gitu ya, kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan kepada saya gitu rasanya pengen ditanamkan tidak sampai ke anakku gitu,” pungkasnya.