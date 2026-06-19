Moluccan Soul hingga Betrand Peto Meriahkan Pesta Timuran Jaksel, Catat Tanggalnya

ERA.id - Festival musik, budaya, komunitas, dan kebanggaan Indonesia Timur, Pesta Timuran Jaksel resmi mengumumkan jajaran penampil spesial. Pesta Timuran Jaksel ini akan dimeriahkan puluhan penampil mulai dari Moluccan Soul hingga Betrand Peto.

Gelaran musik ini diselenggarakan dari hasil kolaborasi Antara Suara dengan Nadi Creative. Robby Neo, CEO Nadi Crative mengatakan Pesta Timuran Jaksel ini akan dimeriahkan oleh lebih dari 20 penampil spesial dari berbagai generasi.

“Di Pesta Timuran ini temen-temen nggak cuman nonton festival seperti pada umumnya. Di sini kita ada dua puluh lima artis kita libatin dua puluh artis lebih di mana semuanya akan kolaborasi,” ujar Neo saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

“Jadi ada artis baru, timur baru dari Idol, kolaborasi dengan artis timur NTT senior, terus kolaborasi dengan artis Papua di dalam satu panggung dan satu segmen,” imbuhnya.

Selain pertunjukan musik, pengunjung nantinya juga dapat menikmati area komunitas, aktivasi budaya, karya seni, hingga kuliner khas Indonesia Timur yang menjadi bagian dari identitas berbagai daerah.

Salah satu daya tarik utama festival ini adalah kehadiran lebih dari enam Special Show yang dirancang secara eksklusif dan hanya dapat disaksikan di Pesta Timuran Jaksel. Setiap pertunjukan menghadirkan kolaborasi lintas genre, lintas generasi, dan lintas daerah yang merefleksikan perkembangan musik Indonesia Timur saat ini.

“Panggung utamanya ada satu. Kita ada bikin island panggung. Jadi nanti di tengah itu ada panggung yang nanti semua penampil bisa ke sana dan bisa lebih dekat dengan penonton. Nah, experience itu sih sebenarnya pengen kita bawa nanti,” jelas Neo.

Deretan special show tersebut antara lain Dendang Minang Timuran, Timur Jazz Rock, Suara Timur, Pesta Timuran, Lagu Timur Session, hingga Bagoyang. Masing-masing pertunjukan menghadirkan konsep yang berbeda dan dikembangkan khusus untuk festival ini.

Pesta Timuran Jaksel juga akan menghadirkan puluhan musisi dari berbagai latar belakang dan generasi, di antaranya Toton Caribo, Marion Jola, Novia Bachmid, Teddy Adhitya, Barry Likumahuwa, Nowela, Fresly Nikijuluw, Justy Aldrin, Vicky Salamor, Wizz Baker, Jacson Zeran, Wita Sofi, Miguell Kaidel, Teamuran, Jerry Likumahuwa, hingga Moluccansoul.

Bagi para pecinta komunitas dan budaya urban, festival ini turut menghadirkan berbagai program pendukung seperti dance battle ‘Spice Jam’, performance ‘Titik Kumpul’ dan Arie Kriting sebagai MC, hingga area kuliner khas Indonesia Timur melalui Rica-Rica Garden yang menghadirkan⁠ ⁠Sirih Pinang hingga⁠ ⁠Papeda Kuah Kuning.

Pesta Timuran Jaksel akan berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2026 di CIBIS Park, Jakarta Selatan. Informasi lebih lanjut dan pembelian tiket dapat diakses melalui pestatimuran.com.