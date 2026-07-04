Betrand Peto Tampil Bareng Musisi Timur, Ruben Onsu Beri Dukungan: Tanpa Diminta Saya Datang

ERA.id - Ruben Onsu memberi dukungan penuh kepada putranya, Betrand Peto Putra Onsu, yang tampil bersama musisi Timur. Ruben mengaku senang putranya masih menjalin hubungan baik dengan rekan-rekannya.

Saat ditemui di acara Pesta Timuran di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Ruben Onsu mengaku bangga putranya yang akrab disapa Onyo bisa berkumpul dengan kerabatnya dari Timur.

“Ya seneng lah. Maksudnya anak-anak bisa... eh apa Onyo bisa nyanyi, terus dengan teman-teman Timurnya, ya seneng lah,” ujar Ruben.

Ruben menjelaskan Onyo masih sering berkumpul dan bernyanyi bersama rekan-rekannya yang berasal dari Timur. Tetapi khusus untuk acara Pesta Timuran, menjadi pengalaman baru bagi Onyo sebagai musisi lantaran tampil dengan musisi Timur.

Pengalaman baru ini pun membawa Ruben untuk turun langsung memberi dukungan kepada Onyo. Ia pun bangga dengan Onyo yang tampil memukau pengunjung Pesta Timuran.

“Ya seneng gitu, terus dia maksudnya lebih seneng lagi karena Onyo ketemu sama teman-teman musisi dari Timur gitu kan, jarang terjadi gitu. Makanya aku support dia kayak gini, pas lagi bisa, ada waktu, ya aku dateng,” jelas Ruben.

Lebih lanjut, Ruben Onsu mengatakan kesempatan menemani Onyo tampil ini dilakukan lantaran waktu luang yang dimiliki. Ruben juga menekankan dirinya akan tetap hadir memberi dukungan meski tidak diminta oleh Onyo.

“Iya, ya karena memang pas hari ini aku nggak ada kegiatan, jadi ya aku temenin, kan deket rumah juga, jadi ya udah temenin. Tanpa dia minta juga ya aku bisa dateng ya aku dateng, dateng,” tegasnya.

Betrand Peto Ruben Onsu diketahui menjadi salah satu penampil dalam acara Pesta Timuran. Selama acara, Betrand Peto tampil sebanyak dua kali di panggung utama dengan membawakan lagu “Bila Memang Kamu”.

Kemudian di Island Stage, Betrand membawakan lagu “Gemu Fa Mi Re” bersama Teamuran dan Dimansyah Laitupa.