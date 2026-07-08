Soroti Musik Timur yang Makin Berkembang, Bahlil: Sudah Hebat, Paten!

ERA.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Bahlil Lahadalia, mengapresiasi musik Timur yang saat ini sudah dimintai oleh banyak masyarakat Indonesia. Bahlil berharap musik dan budaya Timur bisa terus dikembangkan.

Apresiasi ini disampaikan oleh Bahlil Lahadalia usai menikmati Pesta Timuran yang digelar di Cibis Park, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026). Bahlil turut menikmati lantunan musik Timur dari jajaran penampil, seperti Toton Caribo, Vicky Salamor, Wizz Baker, Justy Aldrin, Jacson Zeran, hingga Moluccan Soul.

"Saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman panitia dalam menyelenggarakan festival Pesta Timuran Jaksel ini. Menurut saya, ini adalah tradisi yang sangat baik karena potensi anak-anak dari Indonesia Timur dalam dunia seni memang luar biasa," ujar Bahlil saat ditemui ERA di Cibis Park, Jakarta Selatan.

"Saya rasa momentum saat ini sudah sangat tepat," imbuhnya.

Berdasarkan pantauan ERA, Menteri ESDM terlihat besenandung dan sesekali berjoget bersama ketika Moluccan Soul tampil menghibur. Bahlil yang memakai kemeja biru juga sempat menyapa para pengunjung yang hadir dan sesekali berfoto bersama.

Menteri berdarah Maluku Tengah ini lantas menilai musik Timuran kini sudah jauh meningkat pesat. Ia pun mengakui setelah menyaksikan Pesta Timuran, rasa rindu dengan kampung halaman meningkat.

"Sekarang sudah hebat, kualitasnya sangat paten (luar biasa). Oh iyalah (kangen), ingat dengan kampung," tuturnya.

Pesta Timuran diselenggarakan oleh Antara Suara dan Nadi Creative. Acara ini dipandu oleh Arie Kriting dan dimeriahkan oleh sejumlah penampil seperti Betrand Peto, Miguel Kaidel, Moluccan Soul, Justy Aldrin, Dimansyah Laitupa, Nowela, Angie Carvalho, Mario G Klau, hingga Teamuran.

Lebih lanjut, Bahlil Lahadalia berharap musik Timur bisa dikembangkan dan disebarluaskan lebih jauh lagi. Ia menilai potensi musik Timur untuk mendapat tempat di masyarakat sudah lebih luas.

"Harapan saya, musik ini bisa terus dikembangkan dan disebarluaskan lebih jauh lagi. Saya rasa potensinya sangat bagus," tutupnya.