Pamer Kemesraan, Refal Hady dan Aisyah Aqilah Mulai Go Public?

ERA.id - Refal Hady dan Aisyah Aqilah akhirnya mulai menunjukkan hubungan asmaranya kepada publik. Hubungan ini resmi diumumkan oleh Refal lewat unggahan di media sosialnya.

Pada unggahan tersebut, Refal membagikan foto kebersamaannya dengan Aisyah saat sedang menghadiri sebuah pesta. Dari foto tersebut, Aisyah dan Refal saling mendekatkan dahi mereka dan tersenyum ke arah kamera.

“Lemper,” tulis Refal sambil menandai akun Instagram Aisyah.

Bukan hanya itu saja, pada Instagram Story berikutnya Refal kembali menunjukan ke publik saat sedang bersama Aisyah. Kali ini keduanya sedang berada di dalam mobil dengan Aisyah yang nampak menunjukkan duck face ke kamera.

Unggahan bintang film Jangan Buang Ibu ini pun seolah menjawab teka-teki hubungan asmara mereka. Hal ini lantaran banyak penggemar yang mulai mencurigai Rafal dan Aisyah menjalin asmara.

Apalagi di berbagai kesempatan, Refal dan Aisyah juga terlihat bersama dan menamani satu sama lain. Meski demikian baik Refal maupun Aisyah belum mengonfirmasi kebenaran tersebut.

Menurut Eramania apakah Refal Hady dan Aisyah Aqilah menjalin asmara?