Tanggapan Ruben Onsu Soal Betrand Peto Diduga Dilaporkan Sarwendah ke Polisi

ERA.id - Ruben Onsu menanggapi dugaan putranya, Betrand Peto, yang dilaporkan oleh pihak mantan istrinya, Sarwendah. Ruben mengaku belum mengetahui hal tersebut.

Nama Betrand Peto diduga masuk ke dalam daftar akun media sosial yang dilaporkan oleh pihak Sarwendah. Laporan ini terkait dengan dugaan fitnah pesugihan di Gunung Kawi yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

Menanggapi hal tersebut, Ruben Onsu mengaku belum mengetahui laporan tersebut. Ia hanya meminta doa dan dukungan kepada Betrand Peto.

“Aduh deh, ah, doain aja ya. Belum tahu aku, belum dengar. Selalu support Onyo,” ujar Ruben Onsu saat ditemuk di Cibis Park, Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).

Diketahui Sarwendah bersama kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 26 Juni 2026. Laporan itu dibuat oleh mantan personel Cherrybelle diduga terkait fitnah tentang pesugihan di Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siuw sebelumnya juga pernah membantah tuduhan pesugihan tersebut. Chris menilai tuduhan itu tidak benar.