Viral Video Anak Ditegur Saat Nonton Tari Kecak, Sule: Saling Memaafkan

ERA.id - Komedian Entis Sutisna alias Sule menanggapi video viral putranya, Adzam Adriansyah Sutisna, yang ditegur oleh seorang ibu saat menyaksikan tari Kecak di Bali. Sule menyebut insiden itu kesalahan dari kedua belah pihak.

Ayah Rizky Febian ini mengatakan bahwa dirinya langsung menghubungi Adzam setelah video tersebut viral dan menjadi perbincangan. Sule lantas meminta penjelasan kronologi kejadian yang menimpa Adzam.

“Enggak (cerita), saya telepon (anaknya),” ujar Sule kepada wartawan baru-baru ini.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Sule menilai insiden yang menimpa Adzam hanya kesalahpahaman. Menurutnya baik Nathalie Holscher maupun ibu-ibu yang menegur sama-sama keliru.

“Kalau masalah itu, dua-duanya salah. Ibunya juga salah, ibu yang satunya lagi juga salah cara menegurnya,” kata Sule.

Meski demikian, Sule memaklumi dan mencoba memahami situasi yang terjadi. Ia pun memilih untuk saling memaafkan atas insiden yang menimpa putranya.

“Ya namanya juga situasi yang seperti itulah. Kita saling memaafkan,” pungkasnya.

Diketahui dalam video viral tersebut Adzam terlihat sedang menikmati tari Kecak bersama Nathalie Holscher dan Arief Fadli. Adzam yang semula terlihat duduk tiba-tiba berdiri dan menghalangi penonton lainnya.

Seorang perempuan yang kebetulan berada tepat di belakang Adzam pun mencoba menegur. Namun perempuan itu menegur Adzam sambil menepuk pelan Adzam.

“Duduk, tidak kelihatan,” ucap perempuan itu.

Mendengar teguran itu, Adzam langsung duduk di samping Nathalie. Tetapi mantan istri Sule ini menegur balik perempuan itu.

“Sabar ibu, pelan-pelan kalau menegur. Sabar ya kalau menegur, anak kecil, jangan dimarahi. Saya aja ibunya tidak pernah marahi,” kata Nathalie.

Sejak saat itulah video yang dibagikan Nathalie Holscher viral dan menjadi perbincangan publik