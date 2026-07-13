Cerita Carissa Perusset Jadi Pengasuh Anak Sofia, Rela Belajar Menari hingga Ketakutan

ERA.id - Aktris Carissa Perusset kembali ke layar lebar lewat film terbaru produksi Lasisi Pictures, Sofia. Kali ini Carissa mengambil peran yang berbeda dari biasanya.

Dalam film garapan Adis Kayl, Carissa berperan sebagai seorang pengasuh anak bernama Dahlia. Karakter Dahlia disebut mengalami banyak kejadian menjijikan sekaligus menakutkan yang tidak bisa ia bayangkan.

“Aku jadi, ya, babysitter-nya Sofia (Anantya Kirana) di sini selama beberapa bulan. Dan di situ karakter Dahlia ini mengalami beberapa hal yang benar-benar menjijikkan dan menakutkan dan di luar nalar banget, sampai ya otak dia dan sanity dia sudah menghancurkan sanity dia, lah,” ujar Carissa saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

Carissa lantas tidak menampik bahwa dirinya sempat ingin menolak tawaran film yang disutradari oleh Adis Kayl ini. Keinginan untuk menolak ini lantaran Carissa sebelumnya sudah pernah memainkan film serupa yang menimbulkan trauma mendalam.

Namun ia akhirnya mau menerima demi memperbaiki trauma yang sebelumnya dirasakan.

“Kalau boleh jujur, iya (hampir menolak). Karena udah pernah beberapa kali dan itu buat aku lumayan berat untuk aku. Tapi justru mungkin aku kembali lagi kayak apa, ya, fix that trauma mungkin, fix trauma film-film kemarin mungkin,” ungkapnya.

Selain berusaha untuk mengatasi trauma di masa lalu, dalam film ini Carissa juga banyak belajar melakukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ia bahkan rela belajar menari demi karakter Dahlia.

“Ada workshop fighting dan workshop dance juga. Jadi ada workshop dance di mana aku bakal dance yang kaku banget, nggak bisa dance sama sekali gitu,” katanya.

Lebih lanjut, Carissa Perusset menuturkan bahwa film ini akan menguras banyak energi dan mentalnya sebagai seorang aktor. Ia pun sempat meminta untuk melakukan konseling ke psikolog usai membintangi film Sofia.

“Dahlia ini kena banget mentalnya sampai aku nanya kayak, "Ini nanti bakal sedia psikolog atau terapis nggak setelah syuting?" gitu. Soalnya karakter yang dialamin karakter ini lumayan berat, bukan cuma fisik tapi mental juga,” pungkasnya.

Film Sofia mengusung genre horor psikologis yang mengangkat trauma, misteri dan juga kemanusiaan. Film ini turut dibintangi oleh Anantya Kirana, Wulan Guritno, Nugie, hingga Kiki Narendra.