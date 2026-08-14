Tuai Hujatan Soal Bangku Kosong dan Bunga Matahari, Reza Arap: Saya Nggak Peduli!

ERA.id - YouTuber Reza Oktovian alias Reza Arap menanggapi sindiran pahit tentang bangku kosong dan bunga matahari untuk mendiang sang kekasih, Lula Lahfah. Arap menegaskan dirinya tidak peduli dengan hujatan netizen.

Arap menjelaskan hujatan tentang bunga matahari dan bangku kosong ini muncul selama ia melakukan promo untuk film debutnya, Harusnya Horror.

“Waktu itu sempet waktu di Harusnya Horror nonton duluan, itu sempet aku kasih satu spot gitu khusus gitu untuk almarhumah beliau (Lula Lahfah). Dan itu sempet bukan diejek, tapi dihujat gitu,” ujar Reza Arap saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).

Hujatan itu, kata Arap, tidak ia pedulikan sama sekali. Ia akan tetap merayakan Lula Lahfah di film Harusnya Horror lantaran masih bagian dari mendiang kekasihnya itu.

“Dan I swear to God, saya tidak peduli, saya akan tetap merayakan Lula, karena ini legacy dia juga di film ini. Itu aja,” tegasnya.

Selain tidak peduli dengan sindiran tersebut, personel Weird Jenius ini juga menegaskan nama Lula Lahfah akan tetap terus ada dan digaungkan untuk film Harusnya Horror. Hal ini lantaran Lula secara pribadi juga muncul dan menjadi salah satu pemeran utama di film ini.

“Harusnya kalau nggak disebut pun kayaknya terlalu bias ya kalau misalnya gua bilang atau menganggap dia tidak ada gitu, karena kan memang ada dia sebagai salah satu pemeran utama gitu,” kata Arap.

Namun di sisi lain, Reza Arap juga tidak ingin menjadikan mendiang Lula Lahfah sebagai media promosi demi kesuksesan film ini. Ia dan tim pun sejak awal tidak pernah menjadikan kepergian Lula Lahfah sebagai gimmick maupun promo film.

“Jadi bingung juga sama orang-orang yang mikir jadiin ini buat sorry ya... gimmick, jualan. Justru aku pribadi itu bisa ditanya bahkan call sheet-nya, day-nya semua masih ada di handphone kalau tidak ada meng-glorifikasi kepergian almarhumah untuk keperluan promo,” pungkasnya.

Film Harusnya Horror akan tayang serempak di bioskop mulai 20 Agustus 2026.