Ketagihan Garap Film Anak, Gandhi Fernando Harap Iyus Jenius Bisa Dobrak Dominasi Genre Horor

ERA.id - Produser Iyus Jenius, Gandhi Fernando mengungkap harapan besar tentang film musikal anak, Iyus Jenius. Gandhi berharap film anak ini bisa mendobrak dominasi genre horor yang selama ini menjadi tontonan favorit.

Produser Gandhi Fernando mengatakan film Iyus Jenius membawa warna berbeda di tengah industri perfilman Tanah Air yang saat ini banyak diisi film bergenre horor. Gandhi mengaku ketagihan membuat film anak yang saat ini sangat jarang hadir di bioskop.

“Saat mengerjakan Iyus Jenius kami sadar ternyata membuat film anak memang menantang, tapi justru memberikan kepuasan yang berbeda. Rasanya ingin terus menghadirkan karya-karya yang bisa dinikmati seluruh keluarga sekaligus memberi nilai positif," ujar Gandhi Fernando.

Senada dengan Gandhi, Adnan Djani melihat masih terbuka ruang yang luas untuk menghadirkan film anak Indonesia berkualitas. Ia berharap Iyus Jenius menjadi langkah awal bagi mereka untuk terus membuat cerita yang dekat dengan kehidupan anak-anak Indonesia.

“Kami melihat masih banyak ruang untuk menghadirkan film anak Indonesia yang berkualitas. Semoga Iyus Jenius menjadi langkah awal untuk menghadirkan lebih banyak cerita yang dekat dengan kehidupan anak-anak Indonesia," kata Adnan.

Film ini mengisahkan Iyus (Kevin Abadio), bocah berusia 10 tahun yang kehilangan semangat belajar setelah sang ayah meninggal dunia akibat kecelakaan.

Di tengah kondisi tersebut, Iyus juga harus menghadapi krisis kepercayaan diri dan perundungan. Kehadiran sosok Babah T. Bob kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya.

Melalui musik, lagu, dan petualangan imajinatif, Babah T. Bob membantu Iyus kembali menemukan keceriaan sekaligus keberaniannya.

Babah T. Bob Ajak Orang Tua Lestarikan Lagu Anak

Selain membawa cerita tentang anak-anak, Iyus Jenius juga menjadi tribute untuk mendiang Papa T. Bob, legenda pencipta lagu anak Indonesia. Sejumlah lagu anak populer era 1990-an seperti Diobok-obok, Jangan Marah, hingga Katanya kembali dihadirkan dalam film tersebut.

Lagu-lagu tersebut dikemas dengan aransemen musik yang lebih modern, tetapi tetap mempertahankan esensi dari karya aslinya.

Babah T. Bob, putra Papa T. Bob yang turut membintangi Iyus Jenius, berharap film ini bisa menjadi jembatan nostalgia bagi orang tua sekaligus mengenalkan lagu-lagu tersebut kepada generasi anak-anak saat ini.

"Lagu-lagu Papa T. Bob sudah menjadi bagian dari masa kecil banyak orang tua di Indonesia. Mulai hari ini, kami mengajak para orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke bioskop dan mengenalkan lagu-lagu legendaris ini lewat sajian cerita yang seru dan relevan," ujar Babah T. Bob.

Meski tidak mendapatkan alokasi layar yang tergolong besar, Iyus Jenius tetap tayang di puluhan jaringan bioskop dan layar independen di berbagai daerah Indonesia.

Film ini dapat disaksikan di sejumlah lokasi Cinema XXI, CGV, Cinepolis, Platinum Cineplex, serta jaringan bioskop independen seperti FLIX Bekasi, Denpasar Cineplex, Golden Theater, NSC, KCM, SAM'S Studios, hingga Dakota.

Iyus Jenius mulai dapat disaksikan di bioskop-bioskop Indonesia sejak Kamis, 10 September 2026.