Bukan Sekadar Horor, Penunggu Rumah: Buto Ijo Jamin Tontonan Ramah Anak

ERA.id - Film horor Penunggu Rumah: Buto Ijo menghadirkan pendekatan berbeda ditengah maraknya film horor Indonesia. Tanpa menampilkan adegan darah maupun kekerasan keji, film ini dirancang sebagai horor ramah anak dan keluarga, namun tetap menyuguhkan nuansa misteri dan ketegangan yang menghibur.

Diproduseri oleh Gandhi Fernando, Penunggu Rumah: Buto Ijo mengangkat cerita rakyat Nusantara dengan balutan horor modern yang ringan dan mudah dicerna oleh penonton lintas usia. Film ini dibintangi oleh Celine Evangelista, Gandhi Fernando, Valerie Thomas, Meryem Hasanah, Adnan Djani, serta deretan pemain lainnya.

"Film ini memang sejak awal kami rancang sebagai horor yang aman ditonton bersama keluarga. Tidak ada adegan darah, tidak ada kekerasan yang keji. Kami ingin menghadirkan horor yang tetap menegangkan, tapi tidak membuat anak-anak trauma,” ujar Gandhi Fernando selaku produser.

Menurut Gandhi, ide menghadirkan horor ramah anak lahir dari keinginannya memberikan alternatif tontonan keluarga di bioskop. Ia menilai tidak semua film horor harus identik dengan kekerasan ekstrem untuk bisa menarik perhatian penonton.

"Kami ingin membuktikan bahwa horor bisa hadir dengan cara yang lebih fun, lebih ringan, dan tetap punya nilai hiburan. Lewat cerita rakyat seperti Buto Ijo, kami juga ingin mengenalkan kembali budaya Nusantara kepada generasi muda,” tambahnya.

Selain menghadirkan ketegangan yang bersifat atmosferik, film ini juga menyelipkan pesan tentang keluarga, keberanian, dan nilai budaya lokal. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk mulai mengenal genre horor dengan cara yang aman dan positif.

Penunggu Rumah: Buto Ijo dijadwalkan tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai 15 Januari 2026, dan diharapkan dapat menjadi pilihan tontonan keluarga yang berbeda sekaligus memperkaya ragam film horor Indonesia.