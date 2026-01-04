Dibintangi Celine Evangelista hingga Valerie Thomas, Penunggu Rumah: Buto Ijo Tayang 15 Januari 2026

ERA.id - Film horor terbaru di tahun 2026, Penunggu Rumah: Buto Ijo, resmi merilis poster dan trailer. Film ini dibintangi Celine Evangelista hingga Valerie Thomas yang menampilkan teror buto ijo.

Dalam poster yang dibagikan tersebut nampak terlihat sosok Buto Ijo dengan visual yang menyeramkan. Sosok Buto Ijo ini menghuni sebuah rumah yang ditinggali oleh Srini (Celine Evangelista), seorang janda satu anak.

Teror dari makhluk raksasa berwarna hijau ini menghantui Srini menjelang ulang tahun ke-6 anaknya. Srini pun terpaksa menghubungi Ali (Gandhi Fernando), yang merupakan mantan kekasihnya untuk meminta pertolongan.

Di sisi lain, Ali yang juga terdesak dengan kebutuhan ekonomi pun setuju membantu Srini bersama adiknya, Lana (Valerie Thomas). Situasi yang semula kondusif pun berubah menjadi mencekam saat sosok Buto Ijo mulai muncul di hadapan Ali.

Satu per satu teror pun mulai muncul sehingga memaksa Ali ingin menguak rahasia gelap di rumah tersebut dan membuka tabir tentang sosok Buto Ijo.

Produser sekaligus penulis film Penunggu Rumah: Buto Ijo, Gandhi Fernando mengatakan film ini tidak hanya menonjolkan elemen jumpscare seperti film horor pada umumnya, tetapi juga membangun ketegangan melalui suasana, symbol budaya, serta drama yang kuat antar karakter.

Film ini mencoba menawarkan pengalaman horor yang berbeda dengan mengeksplorasi ji cerita folklor Timun Mas dari sisi yang lebih gelap. Gandhi pun mengajak Achmad Romie sebagai sutradara yang menggarap film ini.

"Kami ingin menghadirkan horor yang tidak sekadar menakutkan, tetapi juga membekas secara emosional. Mitos Buto Ijo dari cerita Timun Mas kami tafsirkan sebagai keserakahan dan konsekuensi dari pilihan manusia," ujar Gandhi.

Penunggu Rumah: Buto Ijo dijadwalkan tayang mulai 15 Januari 2026.