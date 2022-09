Terpilih Hadiri Runway Coach di New York Fashion Week, Isyana Sarasvati dan Afgan Tampil Berani dengan Sentuhan 90s Grunge

ERA.id - Dua penyanyi Indonesia Isyana Sarasvati dan Afgansyah Reza menghadiri pertunjukan runway dari rumah mode Coach untuk koleksi Musim Semi 2023 di Pekan Mode New York (New York Fashion Week/NYFW) kali ini.



Dikutip dari keterangan resmi, Kamis, (15/9/2022), keduanya hadir sebagai perwakilan Indonesia. Keduanya terpilih karena berhasil merepresentasikan Coach yang dikenal memiliki semangat optimisme dan berani mengekspresikan diri secara autentik.



Isyana terlihat tampil cantik dan mempesona menggunakan Coach Plaid Shearling Aviator sebagai outer dengan sentuhan warna kuning neon, oversized jacket yang terinspirasi oleh kepala desainer pertama Coach, Bonnie Cashin.



Ditambah dengan aksesoris Coach Bandit Shoulder Bag, dengan detail ikon ‘C’ pada bagian pushpin closure, yang bisa dikenakan untuk tas bahu maupun tas jinjing, menambah sentuhan gaya 90s grunge.



Sedangkan Afgan terlihat mengenakan Coach Oversized Flannel Shirt, tampil berani di musim ini dengan kemeja flanel dengan kotak-kotak besar dramatis yang terinspirasi oleh kepala desainer pertama Coach, Bonnie Cashin.



Siluet kasual yang memiliki warna pop up senada dengan Isyana. Dilengkapi dengan aksesoris Coach Bandit Shoulder Bag 20, dengan ukuran yang lebih kecil dan tali yang adjustable sehingga cocok dikenakan sebagai crossbody, membuatnya semakin bersinar dalam dalam pertunjukan Coach Spring 2023.



Perhelatan akbar New York Fashion Week kini memasuki musim semi/panas 2023 dan resmi dimulai. Coach mengumumkan bahwa Direktur Kreatif Coach Stuart Vevers merilis karya terbarunya untuk koleksi musim semi 2023 untuk pria dan wanita.



Pertunjukan ini berlangsung di Park Avenue Armory, kota New York City pukul 01:00 WIB lalu.



Kembali normal, pertunjukan Coach Spring 2023 show kali ini secara meriah dihadiri oleh beberapa selebriti dari berbagai negara. Selain Isyana dan Afgan, ada pula Conan Gray, Daiyan, Kuan, Yuna, Yaya & Joe Flizzow, hingga Yoon Chan Young.