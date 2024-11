Afgan hingga Mahalini Meriahkan Konser Tunggal Isyana Sarasvati, Istora Senayan Bergema Riuh

ERA.id - Deretan musisi kolaborator, mulai dari Afgan, GAC, Vidi Aldiano, Mahalini hingga Anggun C. Sasmi tampil memeriahkan konser tunggal Isyana Sarasvati bertajuk "Lost in Harmony" di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu malam (16/11).

Isyana yang mengawali penampilannya dengan menyanyikan sejumlah lagu hits termasuk "Sikap Duniawi" dan "Tetap Dalam Jiwa", menggandeng Afgan untuk membawakan lagu "All or Nothing".

Kemunculan Afgan pun membuat para penggemar berteriak histeris yang memadati Istora Senayan.

"Is it all, or are we just friends? (Inikah semuanya, atau kita hanya berteman?)," chemistry dua sahabat itu terlihat kuat saat menyanyikannya.

Usai membawakan lagu "All or Nothing" dan beberapa lagu lain, Isyana pergi ke belakang panggung untuk mempersiapkan penampilan selanjutnya.

Kali ini giliran Mahalini yang mengambil peran di atas panggung. Ia tampil cantik dengan menyanyikan lagu milik Isyana berjudul "Sekali Lagi". Ada juga Vidi Aldiano yang menampilkan lagu "Pesta" dari album pertama Isyana bertajuk "EXPLORE!" (2015).

Tidak sendiri, Vidi menyanyi dengan diiringi paduan suara untuk memaksimalkan penampilannya di konser sang sahabat. Di sesi lainnya, Isyana mengajak Rendy Pandugo untuk menyanyikan lagu "Mad" sambil memainkan keytar (keyboard + gitar) dan gitar masing-masing.

Penampilan lain yang tidak kalah mencuri perhatian adalah saat grup GAC tampil bersama membawakan lagu "Heaven", yakni lagu kolaborasi Isyana Sarasvati bersama Afgan dan Rendy Pandugo pada tahun 2018. Meskipun ketiga penyanyi aslinya hadir di konser Isyana malam tadi, lagu tersebut justru dinyanyikan dengan apik oleh GAC.

"Give my all just for you, 'cause you're all I'm dreaming of (Aku akan memberikan semuanya untukmu, karena kamulah impianku)," harmonisasi GAC terdengar indah saat menyanyikan lagu tersebut.

Selain "Heaven", GAC juga tampil membawakan lagu "Terpesona" yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Kali ini, Isyana ikut bergabung bersama GAC saat membawakan lagu tersebut.

Selanjutnya, Isyana tampil membawakan lagu "IL SOGNO" bersama Anggun C. Sasmi dan band DeadSquad. Paduan musik rock, pop, dan suara tinggi khas Isyana serta Anggun itu sukses menyita perhatian Isyanation (nama penggemar) dan menjadi salah satu kunci di konsernya.

Penampilan kolaborasi terakhir Isyana ditutup dengan lagu "My Mistery" bersama Marty Friedman. Menariknya, lagu kolaborasi "My Mistery" Isyana bersama Friedman baru saja dirilis hari Jumat (15/11), satu hari sebelum konser "Lost in Harmony" dimulai.

Selama tiga jam penuh, Isyana Sarasvati sukses menghibur Isyanation dan penonton yang hadir dengan kualitas pertunjukan di atas rata-rata. Musik, visual, tata panggung hingga pertunjukan ala teatrikal itu boleh dikatakan menjadi salah satu konser tunggal terbaik yang digelar tahun ini.