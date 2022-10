Runway Jakarta Fashion Week 2023, Brand Fashion Korea Tampilkan Fantasi Oriental

ERA.id - Pergeralan busana Jakarta Fashion Week (JFW) 2023 resmi dibuka pada Senin (24/10/2022). JFW 2023 menghadirkan beberapa deretan brand dan desainer. Di hari kedua, JFW 2023 menghadirkan juga acara fashion dari lembaga ekonomi kreatif Korea, Korea Creative Content Agency (KOCCA).



KOCCA menghadirkan dua brand fashion asal Korea Selatan, yakni DOUCAN dan SAINT EGO. Dalam pergelaran JFW 2023, DOUCAN dan SAINT EGO menampilkan 18 koleksi di panggung utama JFW, City Hall Pondok Indah Mall III.



Dalam karyanya kali ini, DOUCAN menghadirkan konsep fantasi oriental dengan ilustrasi otentik yang baru dan segar.

Koleksi KOCCA (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





Dalam JFW kali ini, DOUCAN dengan karyanya ingin menyampaikan pesan kepada dunia, yakni 'You can Do It, You Can Be Beautiful, You Can Be Happy'. Dalam JFW 2023, DOUCAN menampilkan koleksi bertema Underwater Garden.



DOUCAN merupakan brand pakaian wanita premium yang dirancang dari desainer Choi Chung-hoon yang berdiri semenjak 2011. DOUCAN sudah dikenal secara global dari China hingga Dubai.

Caption





Koleksinya juga dipergunakan oleh banyak selebriti Korea, seperti Rose BLACKPINK, IU, hingga Winter Aespa.



Sementara itu, SAINT EGO merupakan brand pakaian pria yang menyasar pada pasar unisex. DI JFW 2023, SAINT EGO menampilkan koleksi bertema My Universe.

Koleksi KOCCA (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





SAINT EGO menyempurnakan estetika 'tidy de-constructivsm' dengan mendistori metode dan strukur yang biasa. Regional Director KOCCA Indonesia, Kim Young Soo berharap acara ini berjalan lancar dengan semangat G20, hubungan baik dan kerjasama Korea dan Indonesia.