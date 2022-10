Berpesiar Bersama Cover Me Not, Purana, dan Paul Ropp di Segmen Womenswear JFW 2023

ERA.id - Mengusung tema yang relevan dengan kembalinya gairah traveling, Dewi’s Luxe Market (DLM) mengemas koleksi womens resort wear terbaru dari Cover Me Not, Purana, dan Paul Ropp dalam show bertajuk Cruise to Paradise di Jakarta Fashion Week (JFW) 2023.

Selain itu, DLM juga menghadirkan karya-karya desainer terpilih di panggung. Cover Me Not adalah label yang lahir dari tangan aktris dan model berkebangsaan Indonesia kelahiran Singapura, Kelly Tandiono. Memanfaatkan network dan influence-nya setelah dikenal luas dengan perannya sebagai mentor di Asia’s Next Top Model, Kelly Tandiono menghadirkan jenama Cover Me Not untuk menggaungkan social responsibility dan women empowerment dalam industri fashion.



Dikenal dengan teknik pengolahan kain yang eco-friendly, Purana mengedepankan semangat preservasi tradisi dalam menelurkan koleksi demi koleksinya. Label besutan Nonita Respati ini konsisten berkolaborasi dengan berbagai perupa lokal, mulai dari pegiat batik, hand-weaving, juga tie-dyeing untuk menciptakan contemporary ready-to-wear pieces dengan potongan, corak, dan padu padan warna yang menggambarkan kearifan lokal.



Jenama asal Bali Paul Ropp dibesut oleh desainer asal Brooklyn, New York, yang telah menetap di Bali sejak 1978. Didistribusikan ke lebih dari 30 negara, jenama ini dikenal dengan warna-warna energetiknya yang sensual. Setiap koleksinya membawa napas bohemian yang sophiscated dengan bahan premium, termasuk pula empat koleksi terbarunya: Back to the Future, Temple Border yang dibuat dengan 100% katun berhias sulaman dan beading dengan tangan, Ombre Hand Cut Silks dari sutra tenunan tangan, serta Black & White and Original Digital Prints yang menggunakan teknik cap.