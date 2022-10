Riasan Edgy Hingga Bold, JFW 2023 Tampilkan Sentuhan Make Up yang Bakal Jadi Tren Tahun Depan

ERA.id - Jakarta Fashion Week (JFW) 2023 kembali hadir untuk yang ke-15 kalinya. JFW 2023 diselenggarakan di rumah barunya, yaitu City Hall Pondok Indah Mall 3, pada 24–30 Oktober 2022.

Selain menghadirkan berbagai desainer dengan koleksi busana ditampilkan, tentunya make up yang diusung dalam acara JFW 2023 juga tak kalah penting.

Kali ini, JFW 2023 menggandeng Make Over untuk merias para model atau talent. Aryln Hanessia, Head of Make Over Brand Building merasa senang karena Make Over sudah bekerja sama dengan JFW selama 6 tahun.

Demo Makeup JFW 2023 (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Ini tahun ke-6 kolaborasi dengan JFW. Kita kenapa kolaborasi? karena makeup dengan beauty, dekat dengan industri fashion yang tidak bisa dipisahkan. Ini sebagai bentuk komitmen kolaborasi dengan ajang terbesar JFW," ungkap Aryln Hanessia saat ditemui di Mal Pondok Indah Mall 3, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa (25/10/2022).

Make Over mengusung tema "Beyond Transformation" dalam acara JFW 2023. Make Over juga senang karena JFW 2023 diadakan secara offline ditahun ini. Sebab, JFW diadakan secara online dua tahun belakangan ini.

Demo Makeup JFW 2023 (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Kita selalu kolaborasi setiap tahunnya. Temanya Beyond transformation, kita hadir JFW 2023. Ini event pertama yang offline bisa mengeksplor segala hal. Kita juga merasa dunia fashion dan ART yang kombinasi," ujarnya.

"Makeup artis yang tranform dan eksplor. Kita bereksperimen dengan hal tak terlewat. InsyaAllah nanti menghasilkan diluar ekspektasi, bisa beyond," lanjutnya.

Selain itu, Dhirman Putra, Make Over Make Up Artist Brand Ambassador mengatakan bahwa makeup look dalam JFW 2023 mengusung konsep edgy, bold, dan block.

"Makeup look ditahun 2023 jfw ini mengutamakan konsep yg edgy dan bold warna yang keliatan banget. Tetap ada unsur beautynya. Edgy kan ada keras, kita tetap ada cantiknya, lebih berani, dan eksploratif. Makeup look ada 3 tambahan show makeup." kata Dhirman sembari melakukan demo merias wajah model.