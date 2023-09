Padukan Desain Alam dan Budaya, Ghea Resort dan Cover Me Not Wakili Indonesia di MAGIC Trade Show New York dalam Tajuk Borneo

ERA.id - Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not akan menjadi dua jenama yang tampil di MAGIC Trade Show New York, sebuah trade show ternama yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Berlangsung pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2023, kedua jenama ini akan memperlihatkan koleksi yang telah

didesain untuk siap diterima pasar mode internasional.

Koleksi kolaborasi dari Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not adalah BORNEO yang tercipta karena misi Amanda, Janna dan Kelly Tandiono untuk melestarikan budaya alam Indonesia. Partisipasi Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not dalam MAGIC Trade Show New York mengikuti jejak Ghea Fashion Studio yang hadir di bawah creative direction dari desainer ternama Indonesia, Ghea Panggabean.

Setelah 40 tahun berkarya dalam industri mode Indonesia, Ghea Fashion Studio untuk pertama kalinya dapat tampil dalam official schedule di New York Fashion Week sebagai bagian dari acara Indonesia Now. Ghea Fashion Studio akan tampil bersama enam brand dan desainer asal Indonesia lainnya.

"Koleksi BORNEO adalah perpaduan antara desain unik dari Ghea Resort dan swimwearberkualitas tinggi dari Cover Me Not. Koleksi ini tetap memiliki 3 unsur yang unik, yaitu Borneo Pygmy Elephant, motif Borneo Ikat dan Dayak Tribe. Misi Amanda dan Janna, sebagai putri-putri dari desainer legendaris Indonesia Ghea Panggabean, adalah untuk menerjemahkan warisan budaya Indonesia menjadi suatu produk fashion yang modern," ujar Amanda dalam konferensi pers Sofia di The Gunawarman, kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ghea Resort by Amanda Janna adalah sebuah brand yang akan terus bertujuan untuk

melestarikan alam dan budaya Indonesia melalui produk fashion, aksesoris dan home

essentials. Ghea Resort juga berkomitmen untuk membantu meningkatkan kepedulian dari satwa dan suku asli di pedalaman Indonesia yang masih menjalankan kehidupan mereka yang menyatu dengan alam dan menjaga sakralnya alam tersebut.

Amanda, Janna dan Kelly Tandiono (Dok. Era.id/Vessy)

Ghea Resort by Amanda Janna ingin terus mengangkat tema-tema tersebut sebagai inspirasi koleksi karena sebagai jenama asal Indonesia, budaya dan tradisi negara sendiri patut dicontoh dan menjadi kebanggaan.

Sebuah gagasan dari Kelly Tandiono, Cover Me Not adalah lifestyle brand yang memiliki

tanggung jawab sosial untuk memberdayakan para wanita dengan segala jenis bentuk

tubuh. Cover Me Not terlahir dari keinginan Kelly untuk membuat produk fashion yang sexy and edgy untuk segala jenis tubuh wanita.

"Kecintaan pada lingkungan hidup juga terlihat dalam produk-produk dari Cover Me Not karena menggunakan bahan-bahan yang sustainable dan memiliki perjalanan supply chain yang ramah lingkungan. Setiap produk dari Cover Me Not pun adalah produk yang long wearing dan mengurangi kemungkinan untuk terus menerus membeli produk baru," papar Kelly.

Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not akan bergabung bersama beberapa

brand fashion dari Indonesia lainnya dalam acara B2B trade show MAGIC Trade Show New York. Pameran yang menunjukan berbagai fashion collectives menghadirkan perpaduan desain modern untuk produk ready to wear dengan motif Indonesia, resort collection, pakaian renang dan modest wear dalam skala internasional.

Kehadiran Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not dalam MAGIC New York mewakili peluang menarik untuk pertukaran dan kolaborasi lintas budaya. Gabungan antara warisan Indonesia dengan tren kontemporer, Ghea Resort dan Cover Me Not siap memikat komunitas fashion internasional dengan komitmen mereka terhadap produk fashion yang mudah diakses dan inklusif. Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not tentunya juga telah merencanakan kegiatan setelah partisipasi di MAGIC Trade Show New York.

Kedua jenama ini akan kembali meluncurkan koleksi kolaborasi terbaru yang terinspirasi dari warna-warni dan keindahan alam Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Bentuk karya kolaborasi produk dari Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not juga diharapkan dapat bisa menjadi kerjasama yang berlanjut dengan mitra yang mendukung keduanya di acara MAGIC Trade Show New York.

Ghea Resort dan Cover Me Not juga bersatu dengan The Riserva by ERHA, yaitu solusi klinis dengan pelayanan kelas dunia melalui berbagai layanan unggulan & solusi kecantikan yang personalised dengan hasil optimal. Dengan kampanye bertajuk “Your Preference, Our Excellence” The Riserva by ERHA siap menjadi bagian gaya hidup Amanda & Janna dan juga Kelly Tandiono selaku brand ambassadors dari The Riserva by ERHA dan juga pendiri dari Ghea Resort dan Cover Me Not. Sebagai wanita Indonesia yang merepresentasikan nilai-nilai budaya dan memiliki keinginan untuk melestarikan budaya dan alam Indonesia, The Riserva by ERHA terus mendukung Amanda & Janna dan Kelly Tandiono untuk terus berkarya.

Keterlibatan Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not dalam acara MAGIC Trade Show New York dapat dilaksanakan atas dukungan penuh oleh BNI Xpora, sebagai bentuk komitmen BNI dalam mendukung UMKM Kreatif untuk naik kelas dan Go Global sejalan dengan tema transformasi BNI menjadi “Global Reach Indonesian Pride”.

"Tentunya dukungan dari Kementerian Pendidikan Budaya Teknologi dan Riset (Kemendikbud-Ristek) untuk Ghea Resort by Amanda Janna dan Cover Me Not sangat berharga, bersama dukungan lokal dari The Riserva, iForte, Sofia di The Gunawarman, Ivan Gunawan Cosmetics dan Parton’s Coffee and Eatery, BFian selaku local brand partner," tutup Janna.