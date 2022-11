Lebih dari Sekadar Gaya, Pertimbangan Yuki Kato Memilih Sneakers yang Nyaman dan Tahan Lama

ERA.id - Aktris Yuki Kato sering kali tampil stylist dan trendi di berbagai kesempatan, termasuk di media sosial. Yuki mengungkap ia lebih nyaman memakai sneakers dari pada sepatu formal.

Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022), Yuki Kato mengatakan dirinya lebih nyaman menggunakan sneakers untuk kegiatan sehari-hari. Pemilihan ini disebut lantaran ia memiliki hobi jalan-jalan yang membutuhkan kaki sebagai pijakan utama.

“Aku sendiri tuh suka jalan-jalan jadi pasti mencarinya tuh selalu sepatu yang memberikan kenyamanan pertama itu, terus gimana kalau udah berjalan dengan jauh tuh nggak menimbulkan by the end of the day jadi capek gitu,” kata Yuki Kato ditemui di acara Skechers World of Comfort, Kamis (24/11/2022).

Selain memilih sneakers yang nyaman, dara kelahiran 2 April 1995 ini juga mengingatkan agar tidak memilih sepatu hanya berdasarkan tampilan luarnya saja. Yuki menekankan pada kegunaan dan benefit dari pemakaian sneakers yang diharapkan bisa berfungsi dalam jangka panjang.

“Tampilan luar kita pasti kan butuh yang trendi, tapi jangan pernah lupa sama kegunaannya dan juga benefitnya, karena sepatu itu kayak point of view, kayak kita tahu masalah budget juga ngaruh di sini, tapi kita juga harus mikirin sama long lastnya,” tegasnya.

“Karena di sini kaki itu istilahnya pondasi satu kesatuan tubuh kita ini, jadi kalau bisa milih sepatunya walaupun keren, tapi bisa bermanfaat untuk jalan jauh, jangka panjang,” tambahnya.

Meski pun banyak hal yang dipertimbangkan, Yuki mengaku tidak memiliki budget khusus untuk membeli sepatu. Sebab menurutnya, pembelian sepatu ia lakukan sesuai dengan kebutuhan saja.

“Kalau untuk sneaker sendiri itu sebenernya kayaknya nggak setiap bulan ada deh. Maksudnya gini misalnya nih aku lagi membutuhkan sneaker yang baru, ‘oh oke sneaker yang baru,’ tapi kan nggak sebulan sekali juga,” katanya.

“Makanya jadi sekalinya mengeluarkan budget untuk sepatu kalau bisa yang bisa dipakainya meluas dan bisa semuanya gitu,” tutupnya.