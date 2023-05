Tertarik Perankan Groot di Film Guardian of the Galaxy, Yuki Kato: Satu Kalimat dengan Makna Berbeda Itu Menantang

ERA.id - Aktris Yuki Kato mengatakan tertarik untuk memerankan karakter Groot jika dia menjadi salah satu dari pemain film Marvel Guardians of The Galaxy.

"Aku mau jadi Groot," kata Yuki Kato, dilansir Antara.

Bagi Yuki Kato, 28 tahun, Groot merupakan karakter yang sangat menantang karena harus mampu menyampaikan berbagai rasa yang berbeda melalui kata-kata yang sama dalam setiap dialognya.

"Dengan kalimat yang sama, 'I am Groot', tapi, intonasinya beda-beda, penekanannya beda-beda, perasaannya beda-beda. Jadi, itu menantang banget sih," ujar Yuki Kato.

Ketika ditanya pendapatnya mengenai keseluruhan film, Yuki Kato mengatakan Guardians of The Galaxy selalu menarik, begitu juga dengan volume ketiga film tersebut yang baru dia tonton. Menurut dia, film tersebut selalu memberikan komedi, drama, hingga aksi yang sangat seru.

"Menurut aku ini adalah paket lengkap," kata Yuki.

Selain itu, Yuki mengatakan dia juga selalu menantikan daftar putar atau playlist lagu yang muncul di film tersebut.

"Aku suka sama playlist-nya. Lagu-lagu yang mereka masukkan dari yang pertama itu selalu jadi playlist andalan aku. Jadi, kalau nggak tahu mau mendengarkan lagu apa, ya udah aku buka playlist-nya 'Guardians of The Galaxy'," ujar Yuki.

Lagu yang menjadi favorit Yuki dari film Guardians of The Galaxy Vol. 3 di antaranya "Dog Days Are Over" dari Florence + The Machine dan "Creep" dari Radiohead.

"Jadi, udah lebih ke tahun-tahun sekarang, ya, volume 3 ini. Kalau yang pertama kan lagu-lagu tahun 70-80-an gitu, kan. Mungkin kalau ada volume 5 atau 4 tiba-tiba ada lagunya Ice Spice, we don't know," kata Yuki Kato.