Putuskan Berhijab Pasca Bebas dari Penjara, Penampilan Angelina Sondakh Malah Dikritik, Kok Bisa?

ERA.id - Angelina Sondakh menuai kritik pedas pasca memutuskan untuk berhijab. Kritik ini disampaikan netizen terkait gaya berpakaian Angelina Sondakh baru-baru ini.



Kritik pedas terhadap istri mendiang Adjie Massaid itu terlihat dari unggahan terakhir yang dibagikan lewat Instagram-nya. Pada unggahan itu, Angelina Sondakh terlihat berpose di pinggir pantai dengan memakai celana jeans dan kaos panjang.



"However. There is always a light at the end of a tunnel. Segelap apapun langit dan akhirnya hujan turun, there will be rainbow after the rain. Always believe that Allah has his own way yang terkadang terlihat gelap tapi sesungguhnya hidup tak akan selamanya ‘gelap’," tulis Angelina Sondakh pada keterangan.

Penampilan itu lantas menuai kritik dari publik. Hal ini lantaran kaos yang dipakai Angelina Sondakh dinilai terlalu ketat sehingga pada bagian dadanya tidak tertutup sempurna. Bukan hanya itu saja, penampilan Angelina Sondakh bahkan disebut melanggar syariat islam.



"Maaf ya sebelum y mba Angie, sy termasuk yg mengikuti mbak Angie sejak bebas, Alhamdulillah, tapi pas kesini y koq saya lht mbak Angie suka pake jeans dan baju kaos yg kurang pas untuk berhijab y dada yg tdk tertutup, maaf ya," kata @elya****.



"Assalamu'alaikum mba angie, saya banyak belajar dari pengalaman mba, mba klo boleh saran ajjja make baju ato celana jangan yg terlalu ketat ato pres body kan berhijab mba. Makasi mba," ujar @rikafarr****.



"Maaf mbak pakaiannya lebih di jaga. Berhijablah secara kaffah. Yg menang sedusi tuntutan agama kita. Maaf," timpal @fairuz.zai****.



"Assalamu'alaikum maaf kaos dan celananya ketat membentuk lekuk tubuh juga kerudungnya tidak menutupi dada tidak sesuai dengan surat Al Ahzab ayat 59, jangan lupa kaki juga bagian aurat jadi harus selalu pakai kaos kaki jika alas kakinya terbuka. Bukan menggurui tetapi ini bagian rasa kasih sayang saya sebagai sesama muslimah," kata @kolya.purbaindah.anggr****.