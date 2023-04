7 Tahun Berkarya Hingga Go Internasional, Linda Anggrea Rayakan Perjalanan Buttonscarves Penuh Syukur dan Haru

ERA.id - Setelah 7 tahun berkarya dan menjadi salah satu jenama yang telah mengharumkan industri fashion Tanah Air, Buttonscarves merayakan hari jadinya dengan mempererat tali silaturahmi bersama komunitas secara serentak di 21 kota yang tersebar di Indonesia dan Malaysia.

Perayaan tahun ke-7 Buttonscarves yang bertepatan pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriyah ini menjadi momen yang tepat untuk merayakan dengan para BSLady yang telah menjadi penggerak brand modest fashion ini.

Dalam perayaan ini Linda Anggrea, selaku CEO dan Creative Director dari Buttonscarves tak kuasa menahan haru. Ia terkenang momen-momen awal berjuang membangun bisnis fashion ini. Ia pun membagi kisah bagaimana ketika semua pekerjaan dilakukan sendiri.

"Tahun 2016 saya mulai bergerak. Kalau mengenang, nggak terbayang saat itu semua bisa saya lakukan sendiri. Dari mulai menciptakan produk, admin juga, jalan sediri untuk jualan di bazaar-bazaar," ungkap Linda dengan mata berkaca-kaca.

Melihat perkembangan Buttonscarves sampai Go Internasional, menjadi bagian dari perhelatan New York Fashion Week (NYFW) 2023, Linda sangat bersyukur. Ia berterimakasih kepada para costumer.

“Perayaan Buttonscarves 7th Anniversary ini merupakan bentuk rasa syukur atas dukungan dan cinta dari BSLady yang telah setia menemani Buttonscarves sampai sekarang. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami, Buttonscarves telah menyiapkan kejutan spesial bagi para BSLady yang hadir,” katanya.

Buttonscarves 7th Anniversary (Dok. Era.id/Vessy)

Buttonscarves 7th Anniversary Iftar pun juga tidak kalah istimewa karena akan diisi dengan kajian dari Ustadz Dennis Lim yang akan membahas hikmah bulan suci Ramadan. Acara ini juga akan menghadirkan sebuah special performance oleh Pasha, dari band Ungu.

Perayaan ini juga menjadi momen refleksi akan pencapaian demi pencapaian yang telah dilalui dari #ButtonscarvesGoesGlobal. Mengikuti perhelatan parade mode internasional New York Fashion Week 2023, mendirikan instalasi tas raksasa ‘Hold Me Bag’ di Times Square, New York, Amerika Serikat, mendapatkan rekor MURI atas replika tas terbesar, menjadi brand Indonesia pertama yang tampil di AIN Dubai yang merupakan ferris wheel terbesar dan tertinggi di dunia, dan juga banyaknya kolaborasi dengan jenama internasional seperti Disney, Hasbro dan masih banyak lagi.