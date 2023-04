Instalasi Tas Raksasanya Curi Perhatian di New York, Hold Me Bag Nyata Kini Ada di Indonesia

ERA.id - Awal 2023 Buttonscarves hadir dengan gebrakan baru. Jenama lokal modest wear ini menghadirkan sebuah instalasi berskala besar di jantung kota New York, Amerika Serikat sebagai bagian dari rangkaian kampanye #ButtonscarvesGoesGlobal.

Berdiri megah dengan tinggi 5 meter dan lebar mencapai 8 meter, tas raksasa bernama 'Hold Me Bag' ini berada di tengah kawasan Times Square pada 12 Februari 2023. Seperti diketahui Times Square adalah sebuah lokasi pusat kemeriahan kota New York yang menjadi salah satu destinasi utama wisatawan dari seluruh dunia.

Menyabut ulang tahun ketujuh, Buttonscarves merayakan momen istimewa ini dengan peluncuran ‘Hold Me Bag’ nyata. Sebuah tas yang kini telah mendapatkan status ikonis atas kehadirannya dalam instalasi giant ‘Hold Me Bag’ bulan Februari lalu di Times Square, New York itu.

Koleksi ‘Hold Me Bag’ akan diluncurkan pada 1 April 2023 dan akan dijual secara resmi di situs belanja Buttonscarves dan juga gerai offline.

Hold Me Bag (Dok.Buttonscarves)

"Kini setelah di New York, tas Hold Me Bag diluncurkan sebagai bagian dari koleksi anniversary dan musim perayaan Idul Fitri," ujar CEO dan Creative Director Buttonscarves, Linda Anggrea, saat ditemui di acara 7th Anniversary Iftar, di Jakarta, Jumat, 31 Maret 2023.

Ia menambahkan, tas ini sudah di bawa ke New York, berarti ini saatnya diluncurkan. Tas Hold Me Bag juga ditampilkan dengan koleksi festive lainnya yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

"Bahwa tas ini bia dipakai dengan berbagai outfit untuk Hari Raya supaya ada inspisrasi buat BS Lady," tambah Linda.

Tas ikonik ini hadir dalam dua versi Hold Me Bag dan Hold Me Phone Bag. Hold Me Bagmemiliki top handle berbentuk B yang terinspirasi dari logo monogram khasnya.

Dibuat dari kulit vegan berkualitas tinggi dengan tekstur buaya, tas ini ada dua ukuran sedang dan kecil. Sedangkan Hold Me Phone Bag memiliki bentuk signature B yang terinspirasi dari logo monogram signature. Tas ponsel ini dibuat dari kulit vegan berkualitas tinggi dengan tekstur buaya, dibuat agar sesuai dengan ponsel Anda dengan gaya modis.

Buttonscarves 7th Anniversary Iftar pun juga tidak kalah istimewa karena akan diisi dengan kajian dari Ustadz Dennis Lim yang akan membahas hikmah bulan suci Ramadan. Acara ini juga akan menghadirkan sebuah special performance oleh Pasha, dari band Ungu. “Perayaan Buttonscarves 7th Anniversary ini merupakan bentuk rasa syukur atas dukungan dan cinta dari BSLady yang telah setia menemani Buttonscarves sampai sekarang. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami, Buttonscarves telah menyiapkan kejutan spesial bagi para BSLady yang hadir.” Ujar Linda Anggrea, selaku CEO dan Creative Director dari Buttonscarves.

Buttonscarves juga memberikan kejutan spesial untuk BSLady, yaitu The 7th Anniversary Scarf yang khusus untuk para BSLady yang hadir dalam acara ini.