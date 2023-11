Catat Prestasi Besar, Linda Anggrea CEO Buttonscarves Terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur

ERA.id - Linda Anggrea CEO dari lifestyle brand Buttonscarves mencatat prestasi besar. Kali ini, prestasi tersebut dicapainya lewat Endeavor International Selection Panel ke-97 di Roma, Italia, pada 23- 25 Oktober 2023. Linda terpilih menjadi Endeavor Entrepreneur ke - 91, yang mendapat dukungan dari jaringan global Endeavor untuk membawa dampak yang lebih besar lagi dalam industrinya.

Prestasi ini tak terlepas dari kesuksesan Buttonscarves selama ini sebagai brand ternama di Indonesia, yang telah berhasil go global dengan dengan melakukan marketing campaign yang out of the box dari mulai Instalasi Tas Raksasa di Times Square New York, Eiffel Tower Paris, Tower Bridge London, dan hingga saat ini telah memiliki 5 offline store di pusat perbelanjaan prestigious di Kuala Lumpur, salah satunya Pavilion Mall.

Sejak didirikan oleh Linda pada 2016, Buttonscarves telah menunjukkan bahwa modest fashion bisa berkembang pesat dan memenuhi kebutuhan gaya dari wanita. Selama 7 tahun brand berdiri, Linda berhasil mengekspansi brand Buttonscarves dan membuat perusahaan induk yang menaungi Buttonscarves yaitu Modinity Group yang saat ini sudah memiliki 7 brand. Komunitas yang dibangun oleh Modinity Group, baik

online maupun offline, sangat kuat sehingga menjamin loyalitas terhadap brand semakin meningkat.

Hasilnya, Linda ditunjuk sebagai Endeavor Entrepreneur ke-91 oleh para panelis Endeavor Internasional. Anggota panel tersebut antara lain adalah Monica Mandelli, Managing Director KKR (Endeav78or Italy Board Member); Chris Misner, Former President Roblox (Endeavor Global Ambassador); Mark Roden, Founder Ding (Endeavor Ireland Board Member); Ilan Benhaim, Founder Veepee.com (Endeavor Morocco Board Chair); Jaideep Gulab (Chairman Rosemond Ltd. (Endeavor

Nigeria Board Member); dan Danila de Stefano, Founder & CEO Unobravo (Endeavor Entrepreneur Italy).

Salah satu keuntungan yang akan didapat oleh Linda dan Buttonscarves nantinya adalah akses ke jaringan mentor yang kuat secara global dari Endeavor. Ini akan menjadikan Buttonscarves sebagai panutan bagi perusahaan lain. Sementara itu,

Devina Hartono, Executive Director Endeavor Indonesia, turut menegaskan bahwa sebagai seorang Endeavor Entrepreneur, Linda mampu membawa dampak yang lebih besar dalam industri dan ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Hal ini pun sejalan dengan misi Endeavor untuk “dream bigger, scale faster, and pay it forward.”

Linda sendiri berharap prestasinya ini akan semakin mengembangkan Buttonscarves secara lebih luas, serta meningkatkan bisnis Modinity Group. Ia mengatakan, “Setelah perjalanan panjang 3 tahun bersama Endeavor Indonesia, saya telah bertemu

mentor-mentor brilian yang telah percaya dengan value yang kami miliki hingga akhirnya membantu scale up bisnis Modinity Group lebih luas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan bisnis Modinity Group mencapai 10 kali lipat dalam 3 tahun. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya untuk bisa terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur ke-91. Kini, menjadi Endeavor Entrepreneur adalah babak baru dalam perjalanan bisnis saya. Kami berharap bisa terus berkembang agar bisa mengenalkan pakaian muslim lebih luas ke panggung dunia.”

Harapan ini sepertinya tidak sulit untuk diwujudkan. Apalagi mengingat Buttonscarves selalu mencuri perhatian dengan menghadirkan produk-produk yang inovatif dan memiliki kualitas tinggi. Langkah-langkah seperti inilah yang membuat upaya Linda dalam berwirausaha menghasilkan buah manis.

Terbukti dari berbagai pencapaian yang telah diterima oleh Linda untuk Buttonscarves dan Modinity Group adalah bahwa sesuatu yang modest pun bisa berdampak hebat.