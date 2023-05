Belum Kebagian Tiket Coldplay, Ringgo Agus Rahman Sudah Siapkan Outfit Ternyaman Buat Nonton Konser

ERA.id - Antusias pecinta musik Indonesia menyambut konser grup band Coldplay pada November mendatang membuat banyak orang tidak kebagian tiket. Termasuk Ringgo Agus Rahman.

Seluruh tiket yanng dijual pada hari pertama dan kedua sudah sold out. Hal ini membuat Ringgo Agus Rahman teriak.

"Gue enggak kebagian (tiketnya)," ujar Ringgo usai acara konferensi pers Uniqlo 10th Anniversary: Here’s to Many More, di Jakarta belum lama ini.

Meski begitu, Ringgo mungkin berusaha mencari tiket agar ia bisa ikut menikmati konser Coldplay. Untuk menonton konser, bintang film Keluarga Cemara ini sudah menyiapkan autfit ternyaman.

"Bakal penuh orang, cari bahan yang nyaman, bajunya nyerap keringat, seratnya tipis," ujar aktor kelahiran Bandung, 12 Agustus 1982 ini.

Selain itu, Ringgo berpesan untuk tidak memaksakan gaya yang aneh-aneh. Jika pakaian yang dikenakan terlalu ribet, itu justru akan membuat pengalaman menonton konser menjadi tidak enak.

"Jangan maksain gaya, tapi nanti malah enggak nyaman, keringetan, gerak jadi enggak nyaman," tambahnya.

Ringgo menuturkan jika memang lebih nyaman pakai celana pendek. Itu tidak masalah, terpentingn kenyamanan yang utama.

"Benar-benar pilih pakaian yang nyaman. Pakai celana pendek, sah pokoknya senyaman mungkin," ucapnya.