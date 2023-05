Masuk Usia 40 Tahun, Daniel Mananta Belajar Ubah Penampilan Sesuai Umur hingga Libatkan Istri

ERA.id - Mantan VJ MTV yang masih eksis di dunia presenter TV, Daniel Mananta memasuki usia 40 tahunan. Diakuinya banyak hal yang berubah dalam hidup, termasuk dalam berpakaian.

Daniel yang ditemui dalam press conference UNIQLO 10th Anniversary: Here’s To Many More mengaku bahwa ia mulai mencari baju hingga celana yang nyaman digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Daniel Mananta mengakui dirinya sudah bapak-bapak dan mulai transisi gayanya lebih mature. Ia pun menyadari perlu mengubah gaya.

"Gue pun masih transisi nih apalagi sudah berumur. Imej zaman MTV sudah harus dilepas. Mungkin sekarang lebih ke bapak-bapak. Pada akhirnya gue masih belajar mengubah style gue," ucap Daniel belum lama ini di Jakarta.

Pakaian nyaman, dan long lasting menjadi pilihannya beberapa tahun belakangan. Daniel juga kerap menyematkan kaca mata dalam beberapa kesempatan tampil.

Daniel juga mengatakan bahwa sang Istri sangat berpengaruh dalam memberikan masukan terhadap gaya berpakaiannya. Viola Maria selalu ingin dirinya terlihat mahal.

"Peran istri gue cukup penting saat memberikan masukan, istri gue selalu memerhatikan kualitas dan look-nya. Secara kualitas bagus, look juga mahal, itu prioritas dia," tambahnya.

Bahkan menurut Daniel, jika istrinya melihat ada pakaian yang terlihat tak pantas digunakan, ia tak segan mengeluarkan dari lemarinya.

"Maklumnya selera gue masih terbawa koleksi-koleksi baju Manga Dua," katanya sambil tertawa.