Usai Pengajian Bareng UAS, Kini Daniel Mananta Ikut Kajian Ustaz dari Amerika, Netizen: Semoga Allah Berikan Hidayah

ERA.id - Presenter Daniel Mananta sempat menjadi perbincangan publik karena kebersamaannya dengan pendakwah kondang Ustaz Abdul Somad. Kala itu, mantan presenter Indonesian Idol ini datang bersama istrinya, Viola Maria datang ke kediaman sang pendakwah.



Bukan sekedar berkunjung, Daniel Mananta ikut pengajian bareng Ustaz Abdul Somad. Usai berkunjung ke rumah UAS, kini Daniel Mananta terlihat ikut kajian ustaz dari Amerika Serikat, Nouman Ali Khan.



Hal ini terungkap dari unggahan foto Instagram Adrian Maulana. Bintang film A Man Called Ahok terlihat tampan memakai pakaian warna putih. Dalam foto itu, ia duduk bersama rekan artis lainnya untuk mengikuti kajian.



Rekan artis itu adalah Adrian Maulana, Arie Untung, Ferdy Hasan, Dony Amaldi, dan Agus Rahman (suami Dewi Sandra). Lewat caption Insatagram-nya, Dony mengatakan kajian itu membahas soal Al-Quran.

Daniel Mananta dan rekan artis (Foto: Instagram/@adrianmaulana)





"It’s Qur’an Week. Sabtu pagi ini kegiatan kami sekeluarga adalah hadir ke kajian @noumanalikhanofficial dari US," tulis Adrian Maulana, dikutip dari akun Instagram @adrianmaulana



Adrian Maulana bersyukur karena bisa belajar kajian dari Nouman Ali Khan bersama teman-teman artisnya.



"Selaln belajar dari kisah Nabi Yusuf AS akan makna CINTA, senang banget bisa ketemuan sama banyak sahabat. Kalau kamu apa acaranya weekend ini," lanjutnya.



Unggahan itu mendapatkan sorotan netizen. Mereka justru gagal fokus dengan kehadiran Daniel Mananta. Mereka mendoakan agar Daniel Mananta mendapatkan hidayah dari Allah SWT agar menjadi mualaf.



"Itu ada Daniel Mananta ya. Semoga Alloh memberikan hidayah Islam kepadanya, aamiin," komentar akun @antz_pradha****

"Masya Alloh, ada Daniel semoga Alloh membuka pintu hatinya dengan hidayah," tulis akun @rome****

"Allah berikanlah hidayah pada VJ Daniel," kata akun @tikamulyantikarac****



Sebelumnya, pria berusia 41 tahun ini membagikan momen dirinya berkunjung ke rumah Ustaz Abdul Somad. Ia mengikuti pengajian yang dipimpin oleh sang pendakwah kondang.



"Daniel Sahabat UAS & UAS Tetangga Daniel. Thank you @ustadzabdulsomad_official udah menjamu dan udah bawa kita jalan-jalan sekitar Pekanbaru," tulis Daniel Mananta, dikutip dari Instagram @vjdaniel.



"Gw bener-bener jatuh cinta banget sama kota ini, dari orang-orangnya, makanannya, dan viewnya! Nggak sabar balik lagi kesini dan bawa anak anak kita, see you next time Pekanbaru," tutupnya.