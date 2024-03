Road to MUFFEST+ 2024 Suguhkan Keragaman Tren Fesyen Muslim di Indonesia

ERA.id - Gelaran fesyen muslim tahunan terbesar di Indonesia, Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ akan digelar untuk kesembilan kalinya pada tanggal 8-11 Agustus 2024 di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam rangkaian acara Road to MUFFEST+ 2024, Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersinergi dengan Gemalindo Kreasi Indonesia menyelenggarakan MUFFEST+ Media Viewing pada tanggal 1-3 Maret 2024 bertempat di Ice Palace Lotte Mall, Kuningan, Jakarta.

MUFFEST+ Media Viewing merupakan presentasi tren fesyen dengan format yang berbeda dari yang biasa kita lihat selama ini.

Dalam kesempatan ini, para desainer dan jenama fesyen muslim Indonesia mempresentasikan koleksi tren 2024-2025 yang semakin beragam.

Penampilannya dikemas dalam format teatrikal yang menyuguhkan keragaman karya, kreativitas, dan inovasi dalam industri fesyen muslim Indonesia dengan latar tempat Ice Palace yang ikonik.

Mengusung tema “Indonesia As A Hub for Global Modest Fashion”, MUFFEST+ Media Viewing 2024 menampilkan sebanyak 24 desainer dan jenama yang mencapai 300 koleksi.

Setiap desainer dan jenama tersebut menampilkan 'pertunjukan' masing-masing yang bercerita tentang koleksinya, mulai dari konsep desain, produksi, hingga pemasaran di hadapan para fashion editors dan fashion buyers dari e-commerce, department store, reseller, loyal customer, dan lainnya yang secara khusus diundang dalam acara ini.

“MUFFEST+ Media Viewing dihadirkan sebagai showcase untuk memperlihatkan perkembangan tren, kreativitas, dan inovasi dalam industri fesyen muslim yang diharapkan dapat menjadi acuan fesyen muslim global. Kami berharap melalui perhelatan ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa industri fesyen muslim Indonesia memiliki potensi untuk berkembang secara global,” papar Lenny Agustin, National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC).

Road to MUFFEST+ 2024 (Dok. IFC)

Lebih lanjut, Ali Charisma, Advisory Board Indonesian Fashion Chamber (IFC) menjelaskan, kesempatan ini turut memberikan ruang bagi media untuk menggali lebih dalam sebuah konsep koleksi dari desainer dan brand fesyen muslim Indonesia.

"Suatu koleksi memiliki story telling yang ingin diketahui oleh publik. Melalui event ini, kami juga bermaksud memberikan panggung dan apresiasi yang setara kepada brand-brand rintisan yang dapat memberikan dampak baik pada industri fesyen dan lingkungannya, meskipun secara komersial dan finansial belum semapan brand-brand besar," paparnya.

Keseluruhan koleksi yang dipresentasikan dalam MUFFEST+ Media Viewing ini meliputi ragam gaya busana muslim, antara lain street wear, urban wear, dan evening wear.

Fashion presentation pada hari pertama yaitu Fashion Parade I menampilkan koleksi dari ALEZA bertema Elixir Ensemble, HijabChic dengan tema Arabella, Hajeera dengan tema Brisa Sunset to Starlight, GIOMI dengan tema Townspeople, Yanti Adeni X WLOV dengan tema Daphne, dan Batik Chic by Novita Yunus dengan tema Eternal Journey.

Kemudian pada hari kedua, Fashion Parade II menampilkan koleksi dari Rose.Ma.Lina X Sofie dengan tema Urban Fusion, Yoha dengan tema Simbiosis, Hannie Hananto dengan tema Mother and Daughter Story, Anggia Handmade dengan tema Soulmate, dan Rosie Rahmadi x Shoes by TXTURE dengan tema Adolescence.

Fashion presentation pada hari ketiga menampilkan Fashion Parade III, LUNARPRINTEX Presents Althafunissa dengan tema SERERAYYA 2.0 Serenity on Raya, NBRS dengan tema KALA, My Daily Hijab dengan tema Soul Scene Harmony, Magdara dengan tema Muslim Historical Rhapsody, Motif Hawa dengan tema Coin Memoire, dan KursienKarzai dengan tema Eredita.

Rangkaian fashion presentation juga ditutup dengan Fashion Parade IV, Road to JMFW 2025 Presents Pricilla Margie dengan tema Jakarta Vintage, ZM Zaskia Mecca dengan tema Teman Serumpun, AM By Anggiasari dengan tema Borcelle, ZETA Privé dengan tema Misty Forest, Buttonscarves X Kami dengan tema Kimmonia, dan Brilianto dengan tema Reunited.

MUFFEST+ Media Viewing 2024 terselenggara atas kerjasama sinergis dengan berbagai pihak, didukung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Wardah Cosmetic sebagai Official Make up & Skin Care dan disponsori oleh LUNARPRINTEX, YOU.C1000 sebagai Partner, dan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) sebagai Event Partner.

Untuk pertama kalinya, LUNARPRINTEX turut mendukung perhelatan MUFFEST+ dengan menyediakan bahan baku tekstil yang digunakan oleh enam desainer yang berpartisipasi dalam acara MUFFEST+ Media Viewing.

“Sebagai produsen kain atau tekstil, kami berupaya mengikuti perkembangan industri fesyen, seperti kebutuhan brand fashion untuk membuat koleksi yang eksklusif atau terbatas. Kami memberikan layanan untuk memproduksi suatu motif tekstil dalam kuantiti kecil, tidak harus produksi dalam jumlah besar. Dengan begitu kami juga dapat membantu brand-brand yang ingin memulai produksi skala kecil dulu,” ungkap Cathrine Nicole, Owner LUNARPRINTEX.

Lebih lanjut, Wardah Cosmetic sejak awal konsisten mendukung penyelenggaraan rangkaian acara MUFFEST+.

"Kami terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri modest fashion di Indonesia. Untuk gelaran MUFFEST+ Media Viewing ini kami menghadirkan make up dan skincare terbaik dengan inovasi," pungkas Rizkia Putri Januari, Public Relations Manager Wardah Decorative.