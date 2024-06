Hadirkan Pop Up Store Penuh Warna, Koleksi Lacoste dalam Win Summer The French

ERA.id - Lacoste merilis koleksi Win Summer The French Way dengan menghadirkan pengalaman retail yang unik. Lacoste akan menggelar Lacoste Summer Pop Up yang terletak di Land’s End di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 mulai dari tanggal 29 Mei hingga 18 Juni 2024.

Lacoste berkomitmen meningkatkan pengalaman pelanggan dan memberikan cara-cara baru menikmati produknya. Untuk itu, Lacoste membawa pengalaman berbelanja premium yang biasa dinikmati di mal keluar dan masuk ke kawasan PIK 2 yang menyuguhkan pemandangan pantai dan mercusuar.

Pemilihan Land’s End untuk menunjukkan koleksi Win Summer The French Way dirasa tepat karena belakangan ini menjadi pilihan destinasi bagi para warga Jakarta yang sedang mencari liburan

singkat di dalam kota Jakarta. Dengan suasana pinggir pantai di Jakarta, Land’s End dapat memberikan pengalaman berbeda terhadap Lacoste untuk menjadi merek fashion dan olahraga paling inspiratif.

Koleksi Win Summer The French Way (Dok. Lacoste)

Koleksi Win Summer The French Way menekankan kembali budaya tenis dan golf yang menjadi warisan pendiri Lacoste yaitu René Lacoste. Adapun produk Lacoste yang dapat ditemui di pop up store terdiri dari pakaian olahraga dan kasual untuk pria dan wanita, kaos berkerah polo, aksesoris, sampai dengan sneakers dengan bahan lembut yang hadir dalam warna-warni musim panas.

Di dalam pop up store, terdapat photobooth untuk memorabilia dan selain itu pengunjung dapat menjelajahi area sekitar untuk bersantai di lounge, berfoto, serta bermain mini golf. Inspirasi desain keseluruhan area pop up diambil dari toko pop up Lacoste di Trancoso, Brazil yang mengusung tema peristirahatan liburan dengan sentuhan monogram Lacoste. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia adalah negara keempat yang menjalankan Lacoste Summer Pop Up, setelah sebelumnya digelar di Filipina, Vietnam, dan Thailand.