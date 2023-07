Luncurkan Variasi Koleksi Ikonis, Aaliya Tote Bag, Hadirkan Pameran di 3 Kota

ERA.id - Buttonscarves sebagai brand lifestyle ternama, menghadirkan Aaliya City Pop Up, sebuah pop up installation yang secara serentak berlangsung di tiga kota di Indonesia dalam rangka peluncuran koleksi ikonis Aaliya Tote Bag. Aaliya City Pop Up ini akan dilaksanakan di Jakarta dan Yogyakarta pada 24 Juli sampai 6 Agustus 2023, sedangkan di Banjarmasin dari tanggal 24 – 30 Juli 2023. Koleksi Aaliya Tote Bag akan terdiri dari tiga macam produk yaitu Aaliya Small Tote Bag, Aaliya Canvas Small Tote Bag dan Aaliya Tapis Printed Tote Bag.

Sebagai koleksi ikonis, seri Aaliya Tote Bag sempat dirilis pada tahun 2022. Atas permintaan yang tinggi dari pelanggan setia Buttonscarves, para BSLady, koleksi Aaliya Tote Bag kembali hadir dengan tambahan variasi baru dalam koleksinya. Variasi baru tersebut adalah Aaliya Tapis Printed Tote Bag yang hadir sebagai variasi motif dengan menggunakan monogram Tapis yang merupakan salah satu monogram Buttonscarves yang dikenal berkarakteristik timeless classic. Dan juga hadir dalam varian bahan kanvas.

“Hadirnya kembali koleksi Aaliya Tote Bag dari Buttonscarves ini tidak akan mungkin terjadi apabila tidak didukung oleh para BSLady yang setia. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk produk-produk Aaliya Tote Bag dengan mendesain produk dengan dengan materi yang durable. Koleksi ini akan menjadi favorit karena lini produk Aaliya Tote Bag terbuat dari materi berkualitas tinggi dan cocok digunakan sehari-hari, untuk segala kesempatan," ujar Linda Anggrea selaku Creative Director dari Buttonscarves.

Di setiap pop up installation untuk peluncuran Aaliya Tote Bag ini, setiap pengunjung memiliki kesempatan untuk melihat langsung desain dan detail dari produk Aaliya Tote Bag. Tentunya, dengan menghadiri pameran ini bisa berkesempatan untuk menjadi orang yang bisa langsung memiliki produk dari Aaliya Tote Bag.

Buttonscarves juga percaya dengan adanya Aaliya City Pop Up ini akan menarik minat dan perhatian para pecinta mode kepada kalangan yang lebih luas, khususnya di Jakarta, Yogyakarta dan Banjarmasin. Dengan adanya ukuran, warna, dan bahan yang berbeda-beda, koleksi terbaru dalam Aaliya Tote Bag Series menjadi salah satu koleksi tas tote bag yang menjadi favorit BSLady dan penggemar mode di Indonesia maupun luar negri. The Aaliya City Pop Up Jakarta ini bisa ditemukan di Main Atrium, Pondok Indah Mall 2 dan untuk The Aaliya City Pop Up Jogjakarta akan ada di Mini Atrium dalam Pakuwon Mall Jogja. Untuk The Aaliya City Pop Up Banjarmasin, pameran ini ditemukan di Hall Atrium Duta Mall Banjarmasin 2.

Setiap pengunjung yang hadir di pameran Aaliya City Pop Up di semua kota, bisa mengikuti sebuah photo competition selama pameran ini berlangsung. Beragam hadiah istimewa dapat dimenangkan oleh BSLady, mulai dari voucher belanja hingga Grand Prize yaitu dua undangan ke acara eksklusif Buttonscarves di Malaysia untuk menyaksikan dan ikut serta dalam pencapaian #ButtonscarvesGoesGlobal selanjutnya.

Di tahun ini, Buttonscarves masih terus fokus dalam kampanya Go Global #ButtonscarvesGoesGlobal untuk menjadi sebuah lifestyle brand yang dikenal secara internasional dengan meluncurkan berbagai macam kategori produk yang disesuaikan dengan gaya hidup yang beragam. Harapannya, hal ini dapat menjadi jawaban dari kebutuhan BSLady dan pecinta mode yang ada di dalam maupun luar negeri. Selain itu, pengalaman belanja dan pelayanan pelanggan yang baik untuk semua konsumen adalah cara Buttonscarves untuk menjadi sebuah brand kebanggaan Indonesia, di tanah air maupun di ranah internasional.