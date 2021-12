Terinspirasi dari Dualisme, SVH Meluncurkan Koleksi Baru Bertajuk Juxtaposition

ERA.id - SVH, sebuah merek gaya hidup yang sedang berkembang, meluncurkan koleksi barunya, yang diberi nama 'Juxtaposition'. Terinspirasi dari dualisme dalam kehidupan, yaitu dua hal yang bertolak belakang, namun saling melengkapi dan berjalan selaras.



Melalui tema dualisme ini, SVH mengambil langkah baru dengan meluncurkan koleksi yang spesifik mengusung non bias gender. Koleksi kali ini mengkombinasikan aspek feminin sekaligus maskulin melalui permainan warna yang apik, serta tekstur dan garis pola yang menarik.



SVH berkomitmen untuk menjaga identitas brand, dengan konsisten mengusung



"Kita membuat pakaian yang bisa bertransisi dengan berbagai musim dan cuaca yang cepat berubah saat ini, seperti oversized fluffy coats, blazers, hingga cocktail dresses," ujar Bengki, Creative Director saat ditemui di ASAU, Grand Wijaya Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (3/12/2021).



"Dalam hal ini, SVH berkomitmen untuk memprioritaskan hal-hal penting dan memberikan kesan yang baik terhadap keberlangsungan Planet Bumi. A celebration of youth, vibrance and creativity in a form of fashion", lanjutnya.

SVF juga memutuskan untuk menggunakan konsep slow fashion. Menurutnya, sustainable tidak bisa bertahan lama. Sehingga, SVF memutuskan untuk menggunakan konsep slow fashion karena bertahan lebih lama ketimbang sustainable



"Kalau dari segi lingkungan, dia cepat terurai ya ramah lingkungan. Kalau kebutuhan pakaian, jadi harus ganti terus. Semenjak saat itu, saya lebih mendukung slow fashion. Jadi, slow fashion itu pemakaiannya lebih lama," katanya.

