Pamer Tubuh Langsing Saat Basah-basahan di Air Terjun, Potret Luna Maya Pakai Bikini Seharga Rp8 Juta

ERA.id - Model sekaligus aktris Luna Maya kini tengah berbahagia menikmati momen liburan akhir tahun di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lewat Instagram pribadinya, mantan kekasih Ariel NOAH ini membagikan momen serunya saat liburan, salah satunya adalah mandi air terjun di Pulau Moyo.



Bintang film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur ini terlihat cantik dan seksi saat memakai bikini. Rupanya, harga bikini yang dipakainya terbilang fantastis yakni Rp8 jutaan. Berikut potret Luna Maya pakai bikini saat basah-basahan di air terjun.

1. Harga bikini

Luna Maya (Foto: Instagram/@lunamaya)

Dilansir dari akun Instagram @fashion.lunamaya, bikini yang dipakai Luna Maya merupakan keluaran dari Agua Bendita. Siapa sangka, bikini warna oranye ini mencapai harga Rp8.100.000.



"#Lunamaya wearing AGUA BY AGUA BENDITA - Manzana Embroidered One-piece Swimsuit In Pink from modesens.com $566 / 8.100.000 IDR," tulis keterangan @fashion.lunamaya.

2. Tampil seksi

Luna Maya (Foto: Instagram/@lunamaya)

Penampilan Luna Maya memang tiada habisnya untuk terus dibahas. Perempuan berusia 38 tahun ini memang kerap berpenampilan yang cantik dan selalu tampil seksi. Terbukti penampilannya memakai bikini berhasil mencuri perhatian netizen karena tubuhnya yang langsing.

3. Dibanjiri respon netizen

Luna Maya (Foto: Instagram/@lunamaya)

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memuji penampilan Luna Maya di bawah air terjun yang terlihat sangat cantik dan menyegarkan mata kaum adam.



