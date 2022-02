Zendaya Jadi Model Valentino untuk koleksi Spring Summer Rendez-Vous, Video Dirilis Besok

ERA.id - Bintang Spider Man: No Way Home, Zendaya, didapuk menjadi model rumah mode Valentino untuk iklan koleksi musim semi Rendez-Vous.



Video yang akan dirilis pada Kamis (17/2) waktu setempat, direkam di Warner Bros. Studios di Los Angeles oleh Marcell Rev dan Scott Sakamoto dengan latar lagu "Crystalised" milik The XX, dengan koreografer Stephen Galloway.



Iklan ini akan menampilkan Zendaya melayang dari belakang panggung menuju jalan raya untuk menyampaikan perjalanan metaforis. Bagian belakang panggung, yang dibuat oleh Happy Massee, adalah sebuah pabrik yang terletak di antara studio fotografi dan loteng yang menjadi tempat tinggal.



Tag: Zendaya Valentino