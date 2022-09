Lengkapi Penampilan Para Model, Nothing Pamerkan TWS Ear (stick) di London Fashion Week

ERA.id - Nothing, perusahaan teknologi yang membesarkan namanya di London, kembali memamerkan produk teranyar mereka yang kali ini berupa True Wireless Stereo (TWS) bernama Ear (stick) dalam ajang pameran busana London Fashion Week.



Dalam penampilan peragaan busana koleksi "Spring/Summer 2023" karya Chet Lo, terlihat Ear (stick) tampil melengkapi tampilan para model dengan balutan busana sang desainer.



Mengutip Phonearena, Sabtu, tampilan Ear (stick) di London Fashion Week itu dipamerkan Nothing di akun twitter resminya @Nothing.



Tampil layaknya bentuk "lipstick", Ear (stick) hadir dengan desain yang ramping dan bulat.



Desain itu tampak berbeda dari bentuk wadah TWS yang saat ini tersedia di pasaran dengan desain yang biasanya oval atau kotak.



Nothing pun mengakui memang mengilhami desainnya dari bentuk kemasan kosmetik klasik dan menyebut wadah untuk Ear (stick) disiapkan dengan desain ergonomis.



Dengan demikian para konsumennya diharapkan bisa lebih ringkas membawa TWS itu bahkan hanya perlu dimasukkan ke dalam saku baju.



Dalam siaran persnya, Nothing juga menyatakan bahwa Ear (stick) tinggal menunggu waktu perilisan.



Artinya masyarakat bisa menantikan produk ini meluncur dalam waktu dekat atau setidaknya pada akhir 2022.



Rumor beredar bahwa Ear (stick) akan dibanderol seharga 99 dolar AS (sekitar Rp1,5 juta) mirip seperti produk earbuds pertama yang dirilis Nothing yaitu Ear (1).