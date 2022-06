Solusi dan Inspirasi Baru, Asosiasi Kapas AS Dorong Pertumbuhan Industri Fesyen Busana Muslim di Indonesia

ERA.id - Asosiasi perdagangan nirlaba yang mempromosikan serat kapas Amerika Serikat (AS), Cotton Council International (CCI) mendukung pertumbuhan industri busana Muslim di Indonesia dengan mendorong penggunaan kapas AS dengan mengadakan acara webinar "COTTON USA™ dan U.S. COTTON TRUST PROTOCOL® in the Muslim Fashion Wear Industry".



Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produksi garmen dalam industri busana muslim, mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data statistik per 31 Desember 2021 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tercatat 237,53 juta orang di Indonesia menganut agama islam.



Pada Oktober 2021, pemerintah Indonesia mencanangkan inisiatif untuk mempromosikan Indonesia sebagai pusat industri busana muslim dunia dan mengembangkan lebih luas ekspor kain dan garmen busana muslim dari Indonesia ke berbagai negara di dunia.



Webinar COTTON USA (Foto: Dok. CCI)





"Kami memahami bahwa pasar untuk busana muslim di Indonesia memiliki potensi yang besar sehingga dapat ditingkatkan untuk menghasilkan pendapatan ekspor yang tinggi di masa mendatang. Program Lisensi COTTON USA, COTTON USA SOLUTIONS, dan Cotton Trust Protocol AS adalah tiga solusi yang efektif untuk membantu pertumbuhan bisnis tekstil di Indonesia," lanjutnya.



Ini merupakan kali pertama CCI memperkenalkan COTTON USA ke industri busana muslim di Indonesia. Tekstil yang terbuat dari kapas AS berkualitas tinggi, nyaman dan tahan lama. CCI juga menekankan bagaimana industri kapas AS adalah pemenang dari produk keberlanjutan dan transparansi.



CCI memberikan dukungan kuat untuk pertumbuhan masa depan industri busana muslim di Indonesia dan di dunia. CCI mendukung penuh inisiatif Pemerintah Indonesia, KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) dan Asosiasi lainnya yang bergerak di industri busana muslim.



Hal ini dilakukan untuk mempromosikan Indonesia sebagai pusat industri fesyen muslim di dunia dan mendorong lebih banyak lagi eskpor busana muslim dari Indonesia ke berbagai negara di dunia. Inisiatif tersebut akan berlanjut dari tahun 2021 hingga 2024.



Pada kesempatan ini, CCI juga mempromosikan empat grup tekstil Indonesia dan satu desainer, yang menggunakan kapas AS berkualitas tinggi dan berkelanjutan saat memproduksi kain dan garmen muslim mereka untuk pasar domestik dan ekspor.



Dalam webinar mendatang, CCI akan terus mempromosikan banyak pabrik tekstil dan desainer Indonesia lainnya yang secara ekstensif menggunakan kapas AS dalam produksi produk busana muslim mereka.



Program lisensi COTTON USA, COTTON USA SOLUTIONS dan Cotton Trust Protocol A.S. dapat menguntungkan pabrik tekstil, merek dan desainer lokal Indonesia.



Program lisensi dari COTTON USA diberikan oleh CCI kepada pabrik tekstil Indonesia di sepanjang rantai pasokan dan ritel, untuk menjaring pembeli baru, memahami tren mode terbaru di industry fesyen dan tekstil, dan untuk mendapatkan keuntungan dalam penggunaan kapas AS.



Program COTTON USA SOLUTIONS menawarkan bantuan teknis dari ahli secara gratis kepada pabrik pemintalan Indonesia yang merupakan pemegang lisensi COTTON USA dan/atau anggota U.S. Cotton Trust Protocol.



Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pabrik, meningkatkan hasil produksi, menghemat biaya operasional pabrik dan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi pemegang saham pabrik.



U.S. Cotton Trust Protocol menguntungkan pabrik tekstil Indonesia dengan memungkinkan mereka memverifikasi, mengukur, dan membuktikan bahwa kapas AS yang mereka beli adalah produk berkelanjutan yang bebas dari risiko lingkungan dan sosial.



Melalui tiga program praktis ini, pabrik tekstil Indonesia akan dapat menemukan solusi dan inspirasi baru untuk mempercepat kemajuan bisnis mereka, terutama di industri busana muslim.

