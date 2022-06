Gaun Marilyn Monroe Rusak Gegara Dipakai Kim Kardashian, Pihak Museum Bela Peminjam

ERA.id - Museum Ripley's Belive It or Not membantah tuduhan yang menyebut gaun Marilyn Monroe rusak usai dipakai oleh Kim Kardashian. Pihak Ripley menyebut gaun itu masih dalam kondisi yang sama tanpa ada kerusakan seperti yang dituduhkan.



Wakil Presiden Penerbitan dan Lisensi Ripley's Amanda Joiner mengatakan gaun Marilyn Monroe yang dikabarkan rusak saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Joiner menyebut tidak ada kerusakan apapun pada gaun ikonik tersebut setelah dipakai Kim Kardashian pada acara Met Gala 2022.



"Kim Kardashian mengenakan gaun 'Happy Birthday' telah diperebutkan, tetapi faktanya tetap bahwa dia tidak (merusak), dengan cara apa pun, merusak pakaian dalam waktu singkat yang dikenakan di Met Gala," kata Amanda Joiner, dikutip situs resmi Ripley's Belive It or Not!, Sabtu (18/6/2022).



Klarifikasi Ripley's Belive It or Not (Dok: Ripley's Belive It or Not)



Joiner juga mengatakan penampilan Kardashian di dari awal Met Gala sampai naik ke atas tidak membuat gaun tersebut menjadi rusak. Gaun itu tetap dalam keadaan dan kondisi yang sama saat ia mulai melangkah.



"Dari bagian bawah tangga Met, di mana Kim masuk ke gaun itu, ke atas di mana gaun itu dikembalikan, gaun itu dalam kondisi yang sama saat dimulainya," tegas Joiner.



Selain itu, pihak Ripley's Believe It or Not! juga membantah tuduhan yang menyebut bahwa Kim Kardashian membayar sejumlah uang demi memakai gaun ikonik tersebut. Begitu juga sebaliknya, pihak museum juga tidak membayar sepeser pun kepada Kim Kardashian.



Kekasih Pete Davidson itu justru disebut memberikan sumbangan amal ke dua badan amal di wilayah Orlando dalam jumlah yang besar atas nama perusahaan.



"Kim Kardashian tidak membayar Ripley's Believe It or Not! mengenakan gaun itu, perusahaan juga tidak membayarnya. Sebaliknya, Kardashian memberikan sumbangan amal ke dua badan amal di wilayah Orlando yang lebih besar atas nama perusahaan," ungkap museum.



Gaun ikonik itu dipakai oleh Marilyn Monroe saat menyanyikan lagu "Happy Birthday" di hadapan Presiden John F. Kennedy saat berusia 60 tahun. Gaun tersebut dirancang oleh Jean Louis dengan 2.500 kristal yang dijahit dengan tangan.



Saat merancang gaun tersebut, Monroe dikabarkan harus memakai langsung gaun tersebut agar ukurannya pas di tubuhnya. Penggunaan gaun itu juga menjadi penampilan terakhir Monroe di depan publik sebelum ia meninggal dunia tiga bulan kemudian.



Kardashian langsung menuai kritik pedas saat ia tampil mengenakan gaun tersebut untuk acara Met Gala 2022. Saat ini gaun itu dipajang di Ripley's Believe It or Not! Hollywood, di mana gaun itu akan dipamerkan dalam kondisi apa adanya sepanjang musim gugur 2022.

Tag: gaun Marilyn Monroe Kim Kardashian Ripley's Belive It or Not