Gaungkan Kampanye Make A Wish, Film 12 Cerita Glen Anggara Akan Wujudkan 12 Mimpi Orang Terpilih

ERA.id - Selain penayangan di bioskop, film 12 Cerita Glen Anggara membuat kampanye #MakeAWish yang akan mewujudkan 12 mimpi dari masyarakat Indonesia. Kampanye ini akan bekerja sama dengan Kitabisa.com dan beberapa yayasan sosial yang ada di Indonesia.



Pembuatan kampanye ini dilakukan sesuai dengan tema film 12 Cerita Glen Anggara. Dalam film tersebut, Glen Anggara (Junior Roberts) berusaha mewujudkan wish atau keinginan Shena (Prilly Latuconsina) yang menderita penyakit gagal ginjal. Dengan cerita tersebut, pihak pemain, Falcon Pictures dengan Starvision, dan Kitabisa ingin mewujudkan mimpi 12 orang yang selama ini belum terwujud.



"Sebenarnya campaign ini relate sama cerita filmnya. Kita mewujudkan visual yang ada di filmnya, dalam bentuk mewujud mimpi 12 orang di Indonesia. Seperti nginap di hotel, mungkin dia belum pernah. Kita akan mencoba. Kitabisa mengambil peran untuk melakukan campaign ini secara offline, berkolaborasi mewujudkan proses si mimpi ini tersalurkan langsung ke penerimanya," ujar perwakilan Kitabisa.com, Redho Zandra, saat konferensi pers di kantor Falcon Pictures, Jakarta, pada Senin (1/8/2022).



Konferensi pers film 12 Cerita Glen Anggara (Era.ID/Yesica Sitinjak)





"Semua umur bisa diwujudkan mimpinya. Cerita yang akan dipilih kita akan melihat sebesar apa impact impian itu ke kehidupan mereka. Kita akan lihat sisi urgency nya juga, lihat impact untuk masa depan seseorang itu juga. Semua aspek sih, pendidikan, hobi, kesehatan. Harus berdampak positif ke penerima," jelas Redho.



Sementara itu, sebagai bintang utama film tersebut, Prilly Latuconsina dan Junior Roberts merasa senang dan antusias terlibat dalam kampanye tersebut. Mereka merasa bangga film yang mereka bintangi bukan sekedar untuk hiburan, tetapi untuk membantu orang lain juga.



"Aku sangat semangat ya, karena bukan hanya promosi filmnya, tapi memberika suatu aksi yang ada di filmnya. Filmnya bukan cuma romantisan saja, tapi ada mimpi di dalamnya yang mungkin bisa kita wujudkan untuk orang lain," kata Prilly.



"Senang bisa terlibat dalam campaign ini, ini sesuatu yang baru ya. Kita jika melakukan yang baik, pasti dapat yang baik," pungkas Junior Roberts.



Film 12 Cerita Glen Anggara sendiri akan tayang serentak diseluruh bioskop Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2022. Selain Prilly dan Junior Robert, film ini juga diperankan oleh Angga Yunanda, Adhisty Zara, Abun Sungkar, Dannia Salsabila, dan Alya Rohali.

