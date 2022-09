Digelar Oktober 2022, Jakarta Film Week Diharapkan Dorong Kebangkitan Para Sineas

ERA.id - Jakarta Film Week (JFW) kembali hadir pada 13 sampai 16 Oktober 2022 mendatang. Tahun ini, Jakarta Film Week mengusung tema Emerge, yang diharapkan sebagai wadah baru dan pendorong bangkitnya para pelaku sineas Indonesia.



"Di tahun kedua penyelenggaraannya ini, Jakarta Film Week mengusung tema Emerge. Karena pandemi sudah mereda, saat ini kita bisa melihat kesempatan baru. Dengan begitu harapannya festival ini bisa menjadi wadah untuk emergingg atau kemunculan baru bagi para filmmaker," ujar Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, saat konferensi pers Jumat (16/9/2022).



Tahun itu Jakarta Film Week memiliki dua program utama, yaitu program pemutaran film dan non pemutaran film. Program pemutaran film terdiri dari tiga sesi, yaitu Global Feature (merupakan pemutaran film panjang terpilih Indonesia dan internasional), Global Short (pemutaran film pendek Indonesia dan internasional), dan Jakarta Film Fund (kompetisi ide cerita pembuatan film pendek).



Untuk program non pemutaran film terdiri dari Masterclass (pelatihan untuk para profesional industri film dengan narasumber berpengalaman di industri film internasional), Talks (diskusi publik seputar industri film dengan panelis yang inovatif dan berpengalaman).



Lalu ada Community (ruang berbagi komunitas film untuk memperluas jaringan dan bertukar pengetahuan dengan para ahli di industri film). Ada Jakarta Film Fund (kompetisi ide cerita pembuatan film pendek, dengan 3 proposal yang terpilih akan mendapatkan dukungan produksi, teknis dan pelatihan). Terakhir ada Road to Jakarta Film Week (kegiatan yang berjalan menjelang acara puncak Jakarta Film Week 2022).



Penyelenggaraan Jakarta Film Week tahun ini diadakan di 3 lokasi berbeda. CGV Grand Indonesia dan Kineforum Taman Ismail Marzuki untuk program pemutaran film dan non pemutaran film. Ashley Hotel untuk program Producer's Lab. Acara ini juga akan diadakan secara daring melalui aplikasi Vidio.com.