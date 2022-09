Film Anoksia dan Cross the Line Akan Tayang Perdana di World Cinema Week 2022

ERA.id - World Cinema Week (WCW) 2022 akan menayangkan 71 film dari 39 negara secara daring dan offline. Acara ini akan menayangkan film berkualitas, termasuk menayangkan film asal Indonesia Cross the Line dan Anoksia untuk pertama kalinya, sebelum ditayangkan secara reguler.



Sutradara Anoksia, Indra Gunawan mengatakan bahwa ia tak menyangka filmnya bisa ditayangkan di festival bergengsi. Ia juga menjelaskan tentang sinopsis filmnya yang begitu menarik, tentang perjuangan sepasang suami istri yang terjebak di dalam mobil.



"Jujur saya nggak nyangka Anoksia bisa ditayangkan di WCW gini, kok bisa gitu. Tapi semua kita yakin kalau sudah dikurasi mas Sandhy dan mas Daniel ini berarti layak lah. Anoksia sendiri sebenarnya sinopsis kasarnya sepasang suami istri yang terjebak di situasi sulit di mobil, bagaimana mereka bertahan hidup karena oksigennya semakin tipis. Ini makanya kita ambil judulnya Anoksia," jelas Indra Gunawan, saat konferensi pers di CGV FX Sudirman, Kamis (22/9/2022).



Film Anoksia sendiri dibintangi oleh Dwi Sasono dan Prisia Nasution, yang berperan sebagai sepasang suami istri. Dwi dan Prisia juga mengaku tak menyangka film mereka akan tayang perdana di WCW. Tak hanya itu, keduanya juga berbagi tentang proses syuting film Anoksia yang memiliki banyak tantangan.



"Saya agak syok ada acara sekeren ini dan ternyata film kita masuk ke festival ini, nggak nyangka juga. Proses (syuting) berawal dari script saya langsung cinta, karena belum pernah lihat semuanya di satu tempat, rata-rata filmnya di mobil. Syuting prosesnya lancar karena persiapannya matang," kata Dwi Sasono.



"Sejak di awal agak ragu buat mainin film ini, karena beda dari film sebelumnya. Ini soalnya cuma kita berdua saja, yang arti kalau salah sedikit, selesai nih film. Jadi deg-degan banget, tapi lawan mainnya Dwi Sasono hebat banget, didukung persiapan mas Indra yang matang, buat keraguan saya hilang," tambah Prisia Nasution.



Sementara itu, Chicco Kurniawan hadir sebagai perwakilan film Cross the Line juga berbagi tentang cerita film yang dibintanginya tersebut. Dalam film ini, ia beradu peran dengan Shenina Cinnamon.



"Ini tentang human trafficking dan ABK kapal menurutku sesuatu yang menarik untuk dilihat bareng-bareng. Aku sendiri baru kepapar (tahu) tentang human trafficking masih ada pas baca script. Aku sama Shenina dan mas Roby juga punya misi supaya orang tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu," pungkas Chicco Kurniawan.



Sebagai informasi, World Cinema Week 2022 akan digelar pada 22 sampai 30 Oktober 2022 mendatang secara offline di CGV Grand Indonesia, CGV Depok Mall, CGV Cyber Park, dan CGV Teras Kota, serta secara online di KlikFilm. Untuk film Anoksia dan Cross the Line direncakan akan tayang secara offline dan dihadiri oleh para pemain.