Basah-basahan Syuting Adegan Bawah Air, Tatjana Saphira Belajar Diving untuk Bintangi Film Perempuan Bergaun Merah

ERA.id - Tatjana Saphira mengungkap kesulitannya saat membintangi film horor terbarunya, Perempuan Bergaun Merah. Tatjana mengaku bahwa adegan yang sulit dilakukannya saat berkaitan dengan air.



"Yang paling berat itu sebenarnya adegan basah-basahan sih. Mulai dari syuting under water, adegan aku didorong ke bath up, buat aku itu berat. Karena dingin ya, risiko masuk angin," ujar Tatjana Saphira saat ditemui di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2022).



Adegan air yang paling sulit baginya adalah ketika masuk ke kolam renang yang dalam. Untuk melakukan adegan di bawah air tersebut, Tatjana bahkan harus belajar menyelam atau diving.



"Apalagi yang under water itu kan kita memang syuting di kolam dengan kedalaman 4 meter. Sebenarnya aku nggak pernah diving sebelumnya, baru saja belajar diving untuk film ini. Jadi kayak pengalaman menarik banget sih," ungkap Tatjana.



Tatjana mengatakan bahwa ia belajar menyelam dengan penyelam profesional. Latihan menyelam tersebut dilakukan dalam satu hari penuh, sebelum syuting dilakukan.



"Waktu itu kita ada satu hari sih sama profesional divers. Itu lumayan lama sih ya, dari pagi sampai sore," lanjut Tatjana Saphira.



Sementara itu, film Perempuan Bergaun Merah sendiri akan tayang di bioskop mulai 3 November 2022 mendatang. Selain Tatjana Saphira, film ini juga dibintangi oleh Refal Hady, Stella Cornelia, Dayu Wijanto, Faradina Mufti, Bagus Jordy, dan lainnya.