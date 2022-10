Hadirkan Bintang Top, Remake Film Bayi Ajaib Segera Rilis

ERA.id - Kabar gembira buat penggemar film horor klasik Indonesia. Perusahaan film asal Indonesia, Falcon, akan merilis remake dari film jadul bernama Bayi Ajaib.

Film Bayi Ajaib remake juga menggandeng sederet nama aktor dan aktris populer, seperti Vino G Bastian, Adipati Dolken, Sarah Fajira, Dessi Ratnasari, dan lain-lain. Serta ditunjuknya Rako Prijanto sebagai sutradara.

Frederica selaku Produser Falcon Black, menceritakan awal mula pembuatannya.

"Kami punya (film) Bayi Ajaib itu sekitar 20 tahun lalu, itu ikonik banget. Juga beberapa tahun terakhir sejak Pengabdi Setan, banyak ditunggu. Banyak yang nanya ke kita, punya Bayi Ajaib kok disimpen aja? Kenapa nggak di-remake. Akhirnya kami beranikan diri buat mulai syuting," ucap Frederica dalam konferensi pers "First Look Film 'Bayi Ajaib' Remake", (28/10/2022).

Frederica mengumumkan, bahwa ada brand baru bernama Falcon Black. Nantinya jadi rumah produksi khusus film-film horor, dan Bayi Ajaib remake jadi film pertamanya.

Ini juga jadi kali pertama Rako menyutradarai film horor, dirinya merasa ingin eskplor lebih luas sebagai sutradara film. Rako mengatakan, dia sangat tertarik dengan film Bayi Ajaib.

"Bayi Ajaib ini, saat itu sangat unik. Kami melihat bayi terlahir tua, adegan-adegannya juga masih nyantel di kepala saya. Dikejar delman, terus keluar dari kloset, traumatic gitu," ucap Rako.



(Foto Kredit: Falcon)

Rako menjelaskan, filmnya nanti sangat menarik dan masih dalam jalur horor.

"Menarik untuk tontonan film horor. Sebenernya first draftnya udah selesai, saya test look ke anak saya. Alhamdulillah, mereka lompat-lompat pas nonton," ujar Rako.

Frederica megatakan, untuk tanggal rilisnya belum dikonfirmasi, yang pasti akan tayang di tahun 2023.

Official First Look Film "𝐁𝐀𝐘𝐈 𝐀𝐉𝐀𝐈𝐁"

Coming Soon on Theaters!#BayiAjaib pic.twitter.com/AUDqSNLDGh