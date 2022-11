Bangga Sahabatnya Dinobatkan Sebagai Pria Tersksi, Chris Hemsworth Puji Ketampanan Chris Evans

ERA.id - Aktor Chris Hemsworth turut mengomentari terpilihnya Chris Evans sebagai Sexiest Man Alive atau pria paling seksi. Chris menyebut predikat itu sudah waktunya dinobatkan kepada Evans.



Saat pemutaran perdana seri barunya di Lincoln Center, Chris Hemsworth yang merupakan sahabat dekat Chris Evans ikut bahagia atas predikat tersebut. Sambil tersenyum dia mengatakan bahwa predikat itu sudah waktunya didapatkan Evans.



"Sudah waktunya. Aku sudah mengatakannya selama bertahun-tahun, dan dunia akhirnya mengakui," kata Chris Hemsworth, dikutip ET, Kamis (17/11/2022).



"Dia manusia yang tampan!" tambahnya.



Pemeran Thor itu sebelumnya juga termasuk di antara kelompok terpilih yang dianugerahi gelar Sexiest Man Alive di tahun 2014. Ia pun menyebut pemilihan Evans merupakan penerus dari kejayaannya saat itu.



Diketahui Chris Evans mengambil alih gelar itu dari sesama lawan mainnya di Avengers, Paul Rudd, yang mendapatkan gelar itu tahun lalu. Padahal di tahun Rudd menerima predikat itu, banyak pihak yang berpikir Evans akan mendapatkannya.



Di lain kesempatan, Hemsworth yang menjadi bintang tamu acara Jimmy Kimmel Live mengatakan ia dan rekan-rekan Avengers lainnya membuat obrolan di grup tentang predikat tersebut.



"Downey bilang dia ditangkap. Saya mengatakan itu adalah mugshot yang indah. Kemudian Jeremy Renner mengatakan serangkaian hal yang tidak akan kami ulangi," jelasnya.



Diketahui obrolan grup "Avengers" terdiri dari Hemsworth (Thor), Downey Jr. (Iron Man), Evans (Captain America), Renner (Hawkeye), Mark Ruffalo (Hulk) dan Scarlett Johansson (Black Widow). Keenam aktor bergabung untuk pertama kalinya dalam The Avengers tahun 2012 dan kemudian saling berhadapan dalam beberapa film Marvel, dari Avengers: Age of Ultron hingga Avengers: Endgame.



Sementara itu, Chris Evans yang mendapat gelar tersebut mengatakan bahwa ibunya akan bahagia dan bangga dengan hal tersebut.



"Ibuku akan sangat bahagia. Dia bangga dengan semua yang saya lakukan, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa dia banggakan," kata Evans saat itu.



Fitur pria terseksi versi People telah menjadi acara tahunan untuk publikasi sejak dimulainya penghargaan pada tahun 1985 dengan pemenang perdana Mel Gibson. Penerima penghargaan tahun lalu adalah Paul Rudd, sementara pemenang lainnya termasuk Michael B. Jordan, John Legend, Idris Elba dan Blake Shelton.