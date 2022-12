7 Tayangan Korea Terfavorit Netflix Sepanjang 2022

ERA.id - Deretan tayangan Korea pada tahun 2022 telah memukau penonton di seluruh dunia. Dari kisah serangan zombie di SMA hingga para pengacara hebat, ada begitu banyak serial dan film yang mencuri perhatian.

Simak deretan tayangan Korea yang tahun ini telah membuktikan pesonanya sepanjang 2022.

1. All of Us Are Dead

(Kredit foto: Netflix)

Tayangan zombie dari Korea telah menjadi tren tersendiri, tidak terkecuali All of Us Are Dead. Kisah sejumlah murid SMA yang terperangkap di sekolah mereka dalam wabah virus zombie mencuri perhatian penonton global dan ditonton sebanyak 127,4 juta jam hanya dalam tiga hari.

Dengan aksi laga yang mendebarkan serta momen-momen yang membuat pilu, serial ini terbukti berhasil melibas batas negara dan duduk di peringkat kelima dalam daftar Netflix Global Top 10 selama 10 hari sejak pertama ditayangkan. Pastikan Anda tidak melewatkan Season 2 serial ini!

2. Twenty Five Twenty On

(Kredit foto: Netflix)

Berlatar tahun 1998, Twenty Five Twenty One berpusat pada seorang atlet anggar remaja dan seorang pria muda yang memiliki hubungan istimewa. Rasa nostalgia, humor, dan emosi yang mendalam dari serial ini membuat penonton terpikat dan mengikuti bagaimana setiap karakter menghadapi rintangan serta mengejar mimpinya masing-masing.

Gejolak masa muda yang dialami setiap orang membuat serial ini terasa dekat dan Twenty Five Twenty One berhasil masuk dalam daftar Top 10 TV di 33 negara.

3. Seoul Vibe

(Kredit foto: Netflix)

Tren retro kembali menyala berkat kehadiran film Seoul Vibe yang lihai memadukan suasana masa lalu, laga, dan komedi. Sekelompok pengemudi dan mekanik tiba-tiba harus menyamar untuk membongkar upaya pencucian uang disajikan melalui sentuhan komedi yang segar, aksi berkendara yang ciamik, serta suasana Seoul di tahun 1988.

Seoul Vibe mencatat jumlah 19 juta jam ditonton dalam tiga minggu pertama penayangannya di daftar Global Top 10 Film!

4. Little Women

Little Women menghadirkan kisah tiga saudara perempuan yang saling menyayangi namun terjebak dalam kemiskinan. Saat tiba-tiba tersangkut dalam hubungan yang rumit dengan sebuah keluarga kaya raya, mereka terlibat dalam pencarian uang berjumlah besar dan begitu banyak misteri, yang memicu banyak kejadian tak terduga.

Serial ini telah ditonton sebanyak 133 juta jam dan masuk dalam daftar Global Top 10 selama delapan minggu!

5. Narco-Saints

(Kredit foto: Netflix)

Diangkat dari kejadian nyata, Narco-Saints menceritakan perjalanan luar biasa seorang pengusaha yang bergabung dengan misi rahasia pemerintah untuk menangkap seorang gembong narkoba. Kisah ini dimulai saat sang pengusaha yang menjalankan bisnis makanan laut di Amerika Selatan bersua dengan seorang pendeta gadungan yang sesungguhnya adalah kepala kartel narkoba kelas kakap.

Setelah dijadikan kambing hitam dalam sebuah pengiriman kokain, ia bekerja sama dengan badan rahasia pemerintah untuk mengembalikan nama baiknya. Dengan deretan aktor berkualitas dan kisah yang tak ada duanya, Narco-Saints masuk dalam daftar Top 10 TV di 82 negara.

6. 20th Century Girl

(Kredit foto: Netflix)

Film 20th Century Girl yang mengusung tema cinta pertama dan persahabatan membawa penonton menjelajahi berbagai perasaan. Berlatar di tahun 1999, seorang gadis remaja dengan tekun mengamati seorang murid pria di sekolahnya demi sahabatnya yang jatuh cinta.

Dalam perjalanannya, sang gadis mendapati dirinya sendiri mulai mengenal cinta. Kisah manis mengenai romansa di masa muda dan pertemanan ini berhasil memikat penonton dan ditonton sebanyak 23 juta jam dalam dua minggu pertama sejak ditayangkan.

7. Extraordinary Attorney Woo

(Kredit foto: Netflix)

Extraordinary Attorney Woo memikat penonton di seluruh dunia berkat berbagai petualangan sang pengacara jenius dengan sindrom spektrum autisme. Memulai pekerjaan baru sebagai pengacara muda di sebuah firma hukum ternama, Woo Young-woo berhadapan dengan berbagai kasus yang membuatnya semakin berpengalaman.

Serial ini dengan cerdik juga menyoroti berbagai masalah sosial yang terjadi. Berkat karakter Young-woo yang mengagumkan, serial ini sukses bertengger di daftar Netflix Global Top 10 selama 17 minggu berturut-turut.