Tembus 1 Miliar Dolar, Target Pendapatan Avatar The Way of Water di Akhir Tahun 2022 Tercapai

ERA.id - Menjelang tahun 2023, Avatar: The Way of Water akhirnya resmi mencapai pendapatan yang ditargetkan hingga akhir tahun 2022. Dilansir dari Box Office Mojo, film ini sudah berhasil meraup lebih dari 1 miliar dolar pada Kamis (29/12/2022).

Total pendapatan yang diraih film James Cameron ini mencapai 1,03 miliar dolar atau setara dengan Rp16,2 trilun. Capaian ini membuat Avatar 2 menjadi film tercepat yang memperoleh pendapatan tersebut di tahun 2022, dalam waktu 14 hari.



Pendapatan Avatar 2 ini mengalahkan perolehan film Jurassic World: Dominion dan Top Gun Maverick, yang membutuhkan waktu lebih lama mencapai 1 miliar dolar. Jurassic World: Dominion membutuhkan waktu 4 bulan, sedangkan Top Gun Maverick membutuhkan waktu 31 hari.



Meski sudah mencapai pendapatan yang ditargetkan hingga akhir tahun 2022, hasil tersebut nyatanya belum bisa menutup modal pembuatan film ini. James Cameron sebelumnya mengungkap membutuhkan setidaknya sekitar 2 miliar dolar atau setara dengan 31,4 triliun untuk bisa balik modal.



Seperti diketahui, film Avatar: The Way of Water menghabiskan sekitar 350 juta dolar atau Rp5,5 miliar untuk biaya produksi. Biaya tersebut belum termasuk promosi yang mencapai 100 juta dolar.



Sementara itu, Avatar: The Way of Water merupakan film kedua dari saga Avatar yang digarap oleh James Cameron. Saga ini akan merilis hingga lima film, yang akan tayang dalam beberapa tahun ke depan.