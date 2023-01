Avatar 2 Geser Posisi Spider-Man dari Daftar Film Terlaris Keenam di Dunia

ERA.id - Film Avatar: The Way of Water garapan sutradara James Cameron saat ini menduduki peringkat keenam sebagai film terlaris dalam sejarah box office global, menyalip Spider-Man: No Way Home yang sebelumnya menempati posisi tersebut.



Menurut catatan data Box Office Mojo, dikutip Antara, per Rabu (18/1) waktu setempat, sekuel Avatar itu telah mengantongi pendapatan sekitar USD1,928 miliar atau sekitar Rp29,1 triliun secara global. Angka itu unggul tipis dari Spider-Man: No Way Home, yang hanya mengumpulkan USD1,921 miliar (Rp29 triliun).



Sementara itu, lima film teratas sepanjang masa lainnya secara berturut-turut yaitu Avatar dengan pendapatan USD2,92 miliar (Rp44,1 triliun), Avengers: Endgame dengan USD2,79 miliar (Rp42,2 triliun), Titanic dengan USD2,19 miliar (Rp33,1 triliun), Star Wars: Episode VII - The Force Awakens dengan USD2,06 miliar (Rp31,2 triliun), serta Avengers: Infinity War dengan USD2,04 miliar (Rp30,9 triliun).



Hingga Rabu (18/1), Avatar 2 telah meraup sebanyak USD574 juta (Rp8,6 triliun) di pasar Amerika Utara sejak resmi ditayangkan di bioskop pada 16 Desember lalu.



Film ini bahkan menunjukkan performa yang baik di luar Amerika Utara dengan total pendapatan USD1,35 miliar (Rp20,4 triliun). Terbanyak disumbang oleh China dengan USD214 juta (Rp3,2 triliun), serta Prancis dan Jerman masing-masing USD122 juta (Rp1,8 triliun) dan USD107 juta(Rp1,6 triliun).